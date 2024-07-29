Özlem Becan, fazladan alınan maaşı geri ödedi - Son Dakika
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Yerel

Özlem Becan, fazladan alınan maaşı geri ödedi

Eski Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, sehven yatırılan maaşı geri ödediğini açıkladı. Ayrıca, Orta Edirne Katı Atık Birliği Başkanlığı'ndan huzur hakkı alacağı olduğu tespit edildi.

29.07.2024 13:04  Güncelleme: 13:37
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(EDİRNE) - Eski Uzunköprü Belediye Başkanı CHP'li Özlem Becan, belediyeden kendisine sehven 101 bin lira sehven maaş yatırıldığı yönünde gelen yazı üzerine avukatlık masrafları dahil 120 bin lirayı yatırdığını belirterek, Orta Edirne Katı Atık Birliği Başkanlığı'ndan 121 bin lira huzur hakkı alacağının tespit edildiğini açıkladı. Becan, "İşe bakın ki, benim alacağım daha fazlaymış. Bu bir kurguydu, kumpastı ve amaç itibar gasbıydı" dedi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde CHP'li Özlem Becan'ın seçimi kaybetmesinin ardından hesabına sehven yatırılan maaşının, belediye tarafından geri ödenmesi talep edilmişti.  Becan'ın aldığı maaşı 70 günde iade etmemesi üzerine Uzunköprü Belediyesi, fazladan yapılan maaş ödemesi için yasal yollardan tahsiline başvuracağını açıklamıştı. Becan, hesabına sehven yatan 101 bin TL maaş, avukatlık masrafları dahil  120 bin TL parayı belediye veznesine yatırdığını ifade etti.

Becan, avukatı aracıyla ise başkanlığı döneminde Orta Edirne Katı Atık Birliği başkanlığından uzun süre huzur hakkı almadığını belirterek huzur hakkını talep etti. Becan'ın talebi üzerine belediyeden gelen yazıda, Becan'ın 121 bin TL huzur hakkı alacağı tespit edildi. Becan, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Neden ödedim biliyor musunuz?"

"Sevgili Uzunköprülüler, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde Uzunköprü Belediyesi mevcut belediye başkanı, tarafıma 15/03/2024 ve 15/04/2024 tarihlerinde yani ben görevdeyken ve devir teslimi yaptığımız tarihte, bu tarihleri yazıyorum çünkü kamuoyunda görevim bittikten çok sonra hesabıma bir para yatırılmış gibi bir intiba yaratılmaya çalışıldı, ayrıca sosyal medyada da fake hesaplardan 70 gündür neden parayı iade etmiyor diye yorumlar yapıldığı için yazıyorum. Sehven fazla maaş yatırıldığı bunu ödemem ile ilgili bir yazı göndermiş, ben de alacaklarım olduğunu bunun hesaplanıp mahsup işlemi yapılmasını ve ödeme yapacağımı beyan etmiştim. Bana konu ile ilgili cevap yazısı yazmaya dahi tenezzül etmeden yine mevcut belediye başkanı beni icraya vermişti. Kabaca 100 bin TL fazla ödediklerini iddia ettiler ki buna artık hukuk karar verecek- ben daha ertesi gün gidip belediye veznesine icra dosya masrafları, avukat masrafı vs. dahil yine kabaca 120 bin TL para ödedim. Neden ödedim biliyor musunuz; biz laftan sözden korkan insanlarız hak etmediğimiz tek kuruşu da hanemize sokmayan insanlarız da ondan ödedim.

"Başka bir hedefleri yok"

Şimdi bakın görün ki yine mevcut belediye başkanı talebim üzerine bana yine bir yazı göndermiş 121 bin TL alacağım olduğunu bildiriyor. İşe bakın ki, benim alacağım daha fazlaymış. Kıymetli Uzunköprülüler, o zamanda ifade ettiğim gibi bu bir kurguydu, kumpastı ve amaç itibar gasbıydı. 600 yıllık bu kadim ilçede, Uzunköprü Belediyesi kurumsal hesaplarında, biz eski belediye başkanını kendi yaptığımız hata yüzünden icraya verdik diye haber yayınladı! Bunu unutmayın. Velev ki, fazla maaş yatırıldı çok mu zordu gelip başkanım bu parayı hesabınıza yatırdık ama sizin alacağınız daha fazla biz ödeyelim siz de bu maaşı iade edin demek veya eksiğiyle fazlasıyla diyalog içinde süreci yürütmek. Ama amaç bu değildi, tıpkı belediye bütçesinin üçte biri borcu şehrin dört bir tarafına asıp enkaz edebiyatı yaparken neyi hedefliyorlarsa burada da aynı şeyi hedeflediler. Şimdi çıkın anlatın bakalım samimiyetinizi insanlara. Biz başkanın alacağı çok daha fazlayken böyle bir kurgu yaptık diye. Neden ısrarla yazıyor söylüyorum biliyor musunuz; karşı karşıya olduğumuz zihniyeti herkesin anlaması için. Altı boş iddiaları allayıp, pullayıp servis edip algı yaratmak ve kişileri yaralamaya çalışmaktan başka bir hedefleri yok da ondan."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Özlem Becan, fazladan alınan maaşı geri ödedi - Son Dakika

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