Özlem Çerçioğlu, İhale Davasından Beraat Etti

25.02.2026 14:03  Güncelleme: 15:12
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun da aralarında bulunduğu 33 sanığın "ihaleye fesat karıştırma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, Çerçioğlu ve bazı sanıklar hakkında beraat kararı verdi.

Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ve 2013–2015 yılları arasında Aydın Büyükşehir Belediyesi, kapatılan Aydın Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü, ASKİ Genel Müdürlüğü ve Efeler Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen bazı ihalelere ilişkin açılan ve daha sonra birleştirilen dosyaların yer aldığı davanın karar duruşması yapıldı.

Mahkeme, dosya kapsamındaki değerlendirmesi sonucunda, savcılığın esas hakkındaki mütalaasında cezalandırılmaları talep edilen Çerçioğlu ile bazı sanıklar hakkında beraat kararı verdi. Mahkeme, bir ihale dosyası yönünden 7 sanığı çeşitli hapis cezalarına çarptırdı.

İddianamede, Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 33 sanık hakkında "ihaleye fesat karıştırma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından hapis cezası istenmişti.

Kaynak: ANKA

