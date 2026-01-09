Başkan Çerçioğlu: "Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu mesajında şunları kaydetti; "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, toplumun doğru ve sağlıklı bilgilendirilmesi adına sorumluluk üstlenen basın mensuplarımız için bir kutlama günü haline gelmiştir. Milletimizin sesi olan gazeteciler; toplumsal barışın, milli birlik ve beraberliğin güçlenmesine katkı sunan önemli bir görev ifa etmektedir. Cumhuriyet tarihimiz; zor şartlar altında dahi mesleğini onuruyla icra eden, kamu yararını her zaman ön planda tutan çok sayıda basın kahramanına tanıklık etmiştir. Bugün de gazeteciler, meslek ilkeleri ve sorumluluk bilinciyle halkın haber alma hakkını korumaya devam etmektedir. Demokratik hayatın güçlenmesi ve toplumsal bilincin gelişmesi açısından basının rolü son derece önemlidir. Türk basın tarihi, emekliliği olmayan bu mesleğin onurlu mensupları ile bugünlere gelmiştir. Bu vesileyle, büyük bir özveriyle görevlerini yapan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." - AYDIN