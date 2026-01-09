Başkan Çerçioğlu: "Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun" - Son Dakika
Başkan Çerçioğlu: "Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun"
09.01.2026 10:00  Güncelleme: 10:01
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarını kutladı ve gazetecilerin demokrasi ile toplum üzerindeki önemini vurguladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu mesajında şunları kaydetti; "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, toplumun doğru ve sağlıklı bilgilendirilmesi adına sorumluluk üstlenen basın mensuplarımız için bir kutlama günü haline gelmiştir. Milletimizin sesi olan gazeteciler; toplumsal barışın, milli birlik ve beraberliğin güçlenmesine katkı sunan önemli bir görev ifa etmektedir. Cumhuriyet tarihimiz; zor şartlar altında dahi mesleğini onuruyla icra eden, kamu yararını her zaman ön planda tutan çok sayıda basın kahramanına tanıklık etmiştir. Bugün de gazeteciler, meslek ilkeleri ve sorumluluk bilinciyle halkın haber alma hakkını korumaya devam etmektedir. Demokratik hayatın güçlenmesi ve toplumsal bilincin gelişmesi açısından basının rolü son derece önemlidir. Türk basın tarihi, emekliliği olmayan bu mesleğin onurlu mensupları ile bugünlere gelmiştir. Bu vesileyle, büyük bir özveriyle görevlerini yapan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." - AYDIN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
09:49
