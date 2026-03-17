Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Çerçioğlu, Türkiye geneli güven endeksinde üçüncü sırada

17.03.2026 20:02  Güncelleme: 20:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Türkiye genelinde yapılan araştırmada yüzde 58,1'lik güven oranıyla üçüncü sırada yer aldı. Mersin ve Gaziantep belediye başkanları ise ilk iki sırayı paylaşıyor.

Yerel Yönetimler Güven Endeksi Mart 2026 araştırmasının sonuçları açıklandı. 27 Şubat-14 Mart 2026 tarihleri arasında Türkiye genelinde 27 büyükşehirde gerçekleştirilen araştırmada, vatandaşlara "Büyükşehir Belediye Başkanınıza ne derece güveniyorsunuz?" sorusu yöneltildi. Araştırma sonuçlarına göre Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yüzde 58,1'lik güven oranıyla Türkiye genelinde üçüncü sırada yer aldı. Listenin ilk sırasında yüzde 60,5 ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yer alırken, ikinci sırada yüzde 59,1 ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin bulundu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise üçüncü olarak, Türkiye'nin en güvenilen üçüncü belediye başkanı oldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 20:08:21. #.0.4#
SON DAKİKA: Başkan Çerçioğlu, Türkiye geneli güven endeksinde üçüncü sırada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.