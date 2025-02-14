Pakistan'dan Erdoğan ve Şerif'in TOGG ile deneme sürüşüne Dombralı paylaşım - Son Dakika
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Pakistan'dan Erdoğan ve Şerif'in TOGG ile deneme sürüşüne Dombralı paylaşım

Pakistan\'dan Erdoğan ve Şerif\'in TOGG ile deneme sürüşüne Dombralı paylaşım

Pakistan hükümeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şerif'e hediye ettiği TOGG ile gerçekleştirilen deneme sürüşüne ilişkin, Urduca seslendirilen Dombra şarkısının yer aldığı bir klip paylaştı.

14.02.2025 13:44
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Pakistan hükümeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şerif'e hediye ettiği TOGG ile gerçekleştirilen deneme sürüşüne ilişkin, Urduca seslendirilen Dombra şarkısının yer aldığı bir klip paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya turu kapsamında Malezya ardından da Endonezya'yı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan turunun son durağı ise Pakistan oldu. Temaslarda bulunmak üzere geldiği Pakistan'da Başbakan Şahbaz Şerif ve Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'ye TOGG aracı hediye etti. Erdoğan ve Şerif, TOGG'un hediye töreninin ardından deneme sürüşü gerçekleştirdi. Pakistan hükümeti sosyal medya hesabından bu anlara ilişkin görüntüleri Dombra şarkısıyla paylaştı. Urduca seslendirilen Dombra şarkılı klipte Erdoğan ve Şerif'in keyifli bir sohbet gerçekleştirdiği görülüyor.

Sürücü koltuğuna Şerif'in geçtiği test sürüşünde Erdoğan, Şerif'in yanında otururken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da araçta yer aldı. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Teknoloji, Pakistan, Ekonomi, Yerel, TOGG, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pakistan'dan Erdoğan ve Şerif'in TOGG ile deneme sürüşüne Dombralı paylaşım - Son Dakika

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