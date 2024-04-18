Pamuk Geçidi şehidi 4 astsubay anıldı

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Samsunlu Şehit Astsubay İlhan Hamlı'nın da aralarında bulunduğu Pamuk Geçidi şehidi 4 astsubay, şehadetlerinin 32'nci yıl dönümünde dualarla anıldı.

18 Nisan 1992 tarihinde sivil ve silahsız oldukları halde bölücü terör örgütü tarafından Doğubayazıt- Iğdır Devlet Karayolu'nun Pamuk Geçidi mevkisinde gündüz vakti pusuya düşürülerek şehit edilen Kars 14'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı emrinde görevli 4 astsubaydan birisi olan Astsubay İlhan Hamlı'nın Samsun Asri Mezarlık Şehitliği'ndeki kabri başında anma programı düzenlendi.

Şehit annesi Bedriye Hamlı ve şehit ağabeyi Ayhan Hamlı'nın ev sahipliğinde düzenlenen programda Ağrı Dağı eteklerindeki Pamuk Geçidi'nde hain pusuda gerçekleşen yol kesme eyleminde birlikte şehadet şerbeti içtikleri silah arkadaşları Astsubaylar Erkan Iğdır, Mustafa Karaçimen ve Naci Yıldırım bir kez daha dualarla yad edildi.

Samsun Asri Mezarlık Şehitliğindeki anma töreninde Mimar Sinan Camii İmam Hatibi Hidayet Tarakçı, Atakum Çınaraltı Camii İmam Hatibi Murat Akkuş, Kurupelit Camii İmam Hatibi Aziz Ocak, Saniye Hatun Camii İmamı Atakum Diyanet Vakfı Temsilcisi Erkan Aslantürk ve emekli imam Nazım Candan tarafından Yasin-i Şerif okundu. Ayrıca şehit annesi Bedriye Hamlı'nın daha önce okuduğu hatmi şerif, Pamuk Geçidi şehitleri ile tüm şehitlerin ruhlarına bağışlandı.

"Allah kimseyi evlat ve kardeş acısıyla karşılaştırmasın"

Şehit Astsubay İlhan Hamlı'nın ağabeyi Ayhan Hamlı, törende yaptığı konuşmada, "Allah hiç kimseyi evlat ve kardeş acısıyla karşılaştırmasın. Annem evlat, ben kardeş acısıyla 32 yıldır hayattayız. Ama bu hayatın nasıl bir hayat olduğunu sadece yaşayan bilir. Pamuk Geçidi şehidimiz Şehit Astsubay kardeşim İlhan Hamlı'nın kabri başında değerli hocalarımızın, sevenlerinin, büyüklerimizin, kahraman gazilerimizin, acılı şehit yakınlarımızın katılımıyla düzenlediğimiz dua ve anma programımıza katılan tüm katılımcılardan, telefonla arayarak şehitlerimizi unutmadıklarını bildiren dostlarımızdan biz razıyız, Allah da onlardan razı olsun" diye konuştu.

Anma törenine, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Samsun Şube Başkanı Tanju Arat, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Şehit Gazi İşleri Kısım Amiri Piyade Asb. Kd. Bçvş. Erdoğan Kapusuz, Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, Şehit Astsubay İlhan Hamlı'nın devre arkadaşı emekli Astsubay İstihkam Kıdemli Başçavuş Murat Saatcı, gazi emekli Polis Hasan Yıldız, gaziler ve şehit yakınları katıldı. - SAMSUN