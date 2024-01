Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki Regaip Kandili\'ni kutladı

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, mübarek 3 ayların müjdecisi olan Regaip Kandili ile ilgili olarak yayımladığı mesajda, "Regaip Kandili, aynı zamanda Ramazan ayının da ilk habercisidir" dedi.

Mübarek üç ayların ilk günlerinde idrak edilen Regaip Kandili ile ilgili olarak Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, bir mesaj yayımladı. "Bu yıl miladi takvime göre 12 Ocak günü Ramazan ayının müjdeleyicisi olan Recep ayının ilk gününü idrak edeceğiz" diyen Başkan Örki mesajında "İslam Alemi için dini günler çok büyük önem arz etmektedir. Özel geceler, yardımlaşma, sevgi, hoşgörü, akrabalık, komşuluk, akrabalık ile birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmaktadır. 11 Ocak gecesi mübarek Regaip Kandilini idrak edeceğiz. Bu gece tövbe kapılarının aralandığı, tövbelerin makbul olduğu mübarek bir gecedir. Bu mübarek gecelerden nasiplenmek, Yüce Rabbimizin hikmetiyle buluşma ve rızasını kazanma adına eşsiz bir fırsattır. Fazilet, lütuf ve ihsan dolu, rağbet edilen gece manasına gelen Regaip Kandili'nin sevgiye, barışa, kardeşliğe ve huzura vesile olmasını temenni ediyor, Filistin'in Gazze şehrinde işlenen insanlık suçunun bir an önce son bularak, akan her gözyaşının dinmesini diliyorum. Bu düşüncelerle, başta Pamukkaleli hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam Alemi'nin mübarek üç aylarını ve Regaip Kandili'ni tebrik ediyorum" dedi. - DENİZLİ