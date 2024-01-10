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Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki Regaip Kandili'ni kutladı - Son Dakika
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Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki Regaip Kandili'ni kutladı

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, mübarek 3 ayların müjdecisi olan Regaip Kandili ile ilgili olarak yayımladığı mesajda, Regaip Kandili'nin aynı zamanda Ramazan ayının da ilk habercisi olduğunu belirtti. Başkan Örki, İslam Alemi için dini günlerin büyük önem arz ettiğini ve bu özel gecelerin yardımlaşma, sevgi, hoşgörü, akrabalık, komşuluk ve birlik beraberliği güçlendirdiğini ifade etti. Ayrıca, Filistin'in Gazze şehrinde işlenen insanlık suçunun son bulmasını dileyerek, tüm İslam Alemi'nin mübarek üç aylarını ve Regaip Kandili'ni tebrik etti.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki Regaip Kandili\'ni kutladı
10.01.2024 - 15:26,
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Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, mübarek 3 ayların müjdecisi olan Regaip Kandili ile ilgili olarak yayımladığı mesajda, "Regaip Kandili, aynı zamanda Ramazan ayının da ilk habercisidir" dedi.

Mübarek üç ayların ilk günlerinde idrak edilen Regaip Kandili ile ilgili olarak Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, bir mesaj yayımladı. "Bu yıl miladi takvime göre 12 Ocak günü Ramazan ayının müjdeleyicisi olan Recep ayının ilk gününü idrak edeceğiz" diyen Başkan Örki mesajında "İslam Alemi için dini günler çok büyük önem arz etmektedir. Özel geceler, yardımlaşma, sevgi, hoşgörü, akrabalık, komşuluk, akrabalık ile birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmaktadır. 11 Ocak gecesi mübarek Regaip Kandilini idrak edeceğiz. Bu gece tövbe kapılarının aralandığı, tövbelerin makbul olduğu mübarek bir gecedir. Bu mübarek gecelerden nasiplenmek, Yüce Rabbimizin hikmetiyle buluşma ve rızasını kazanma adına eşsiz bir fırsattır. Fazilet, lütuf ve ihsan dolu, rağbet edilen gece manasına gelen Regaip Kandili'nin sevgiye, barışa, kardeşliğe ve huzura vesile olmasını temenni ediyor, Filistin'in Gazze şehrinde işlenen insanlık suçunun bir an önce son bularak, akan her gözyaşının dinmesini diliyorum. Bu düşüncelerle, başta Pamukkaleli hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam Alemi'nin mübarek üç aylarını ve Regaip Kandili'ni tebrik ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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