Mübarek Ramazan ayı ile ilgili olarak bir mesaj yayımlayan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "On Bir Ayın Sultanı Ramazan'a kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
İslam Aleminin mübarek 3 aylarının sonuncusu olan Ramazan ayı 10 Mart 2024 Pazar gecesi kalkılacak olan sahurla başlayacak. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Ramazan ayı ile ilgili olarak bir mesaj yayımladı. "Tüm İslam aleminin heyecanla beklediği bir Ramazan ayına daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diyen Başkan Örki mesajında, "Mübarek Recep ve Şaban aylarının ardından 11 ayın sultanı olan Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İftarı bir güzel, sahuru bir başka güzel olan bu mübarek ay, içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni de barındırıyor. Ramazan ayı paylaşmak demektir. Sevdiklerimizle iftar sofralarımızı ve sahurumuzu paylaşacağız. Dilerim bu Ramazan tüm İslam Alemine ve dünyamıza güzellikler getirir. Ramazan ayında her akşam camilerimizde bir araya gelmenin ve aynı safta ibadet etmenin huzurunu doyasıya yaşayacağız. Maneviyatla dolu olan bir ayın sonunda rabbim sağlıkla Ramazan Bayramı'na kavuşmayı nasip etsin. Ramazan ayının başta Pamukkaleli vatandaşlarımız olmak üzere tüm hemşehrilerimize ve İslam Alemine sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini dilerim" dedi. - DENİZLİ
Son Dakika › Yerel › Pamukkale Belediye Başkanı Ramazan Ayı Hakkında Mesaj Yayımladı - Son Dakika
CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, Mudanya'da sporun gelişmesi için her türlü desteği vereceklerini söyledi. Mudanyaspor, Burgazspor ve Tirilyespor taraftarlarıyla bir araya gelerek destek sözü veren Dalgıç, Mudanyalı gençler dışında transfer yapılmamasını şart koştu.
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