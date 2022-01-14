Pamukkale Belediyesi 'Bir çocuk da sen ısıt' projesi 2022'de de devam ediyor - Son Dakika

Pamukkale Belediyesi ve Yunus Emre Mahallesi Muhtarlığı işbirliği ile mahalle sakinleri tarafından örülen bereler Polis Amca Okulu'nda bulunan çocukları ısıttı.

Pamukkale Belediyesi sosyal sorumluluk projelerinde örnek olmaya 2022 yılında da devam ediyor. Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi ve Yunus Emre Mahalle Muhtarlığının 3 yıldır birlikte yürüttükleri "Bir Çocuk da Sen Isıt" projesi tüm hızıyla devam ediyor. Yunus Emre Mahalle Muhtarı ve aynı zamanda Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi üyesi Selda Karan ve mahalleli kadınlar minik yüreklere dokunmak için bere örüyorlar. Pamukkale Belediye Kent Konseyi'nin desteklediği Yunus Emre mahallesinde yaşayan kadınların yıl boyunca ördükleri bereler ilçedeki öğrencilere hediye ediliyor.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Bir Çocuk da Sen Isıt" projesinin çok anlamlı olduğunu belirterek, "Böyle güzel bir projenin 3 yıldır içinde olmaktan dolayı mutluyuz. Yunus Emre Mahallesinde oturan kadınlarımızın el emeği, göz nuru ile ördükleri bereler ile yeni yıl da çocuklarımızı ısıtmaya devam ediyoruz. Özel çocuklarımıza kendileri kadar saf, güzel duygularla kadınlarımızın ördüğü berelerimizi hediye ettik. Güle güle kullansınlar" diye konuştu.

"Kadınlarımız elleriyle örüyor"

Yunus Emre Mahalle Muhtarı ve aynı zamanda Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi üyesi Selda Karan ise, 3 yıldır yürütülen proje ile binden fazla çocuğa bere ördüklerini belirterek, "Bir Çocuk da Sen Isıt" kampanyası için Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi ile birlikte yol çıktıklarını ifade etti. "Bugüne kadar binden fazla çocuğun ısınmasını sağladık" diyen Karan, "Bizler için büyük mutluluk. Mahalleli kadınlarımızın ördükleri bereleri çocuklarımıza dağıtıyoruz. 2022 yılında da bu projemizi devam ettiriyoruz. Yeni yılın ilk günlerinde Polis Amca Okulu'ndaki özel çocuklarımıza berelerimizi hediye etmek istedik. Küçük ama anlamlı olduğunu düşündüğümüz berelerimizle miniklerimizin yüreklerine bir nebze de olsa mutluluk kattıysak ne mutlu bizlere. Bu projemizde her zaman yanımızda olan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye çok teşekkür ediyoruz" dedi. - DENİZLİ