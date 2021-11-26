Panayır'ın yeni camii ibadete açıldı - Son Dakika

Bursa'ya değer katan pek çok vizyon projeye imza atan Osmangazi Belediyesi, manevi değerlerin korunup yaşatılması için yürüttüğü çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Her hafta farklı bir mahallede cuma namazını eda edip vatandaşların taleplerini dinleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bu hafta Panayır Mahallesi sakinleri ile Yeni Cami'de buluştu. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte Yeni Cami'de cuma namazını kılan Başkan Mustafa Dündar, çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları tamamlanan cami bahçesini gezerek incelemelerde bulundu. Başkan Dündar, kısa sürede yaptırılan caminin tamamlanan çevre düzenlemesi ve sosyal donatı alanlarıyla, mahalle sakinlerinin buluşacağı güzel bir alana kavuştuğunu söyledi.

Vatandaşların talebi üzerine, cami bahçesi ve çevresinde düzenleme yaptıklarını söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Panayır Mahallesinde kısa sürede çok güzel bir eser ortaya çıktı. Mahallemize çok güzel bir cami kazandırıldı. Bizler de belediye olarak, camimizin bir takım ihtiyaçlarını karşıladık. Camimizin bahçesine parke taşı döşedik. Çevre düzenlemesi yaptık. Vatandaşlarımız için sosyal yaşam alanı oluşturduk. Çok güzel bir eser ortaya çıktığını görüyoruz. Bu eserde en büyük pay sahibi yine vatandaşlarımız, mahalle sakinlerimiz oldu. Onlar istedi, biz yaptık. Böylesine güzel bir caminin çok kısa sürede tamamlanması, sizlerin inancınıza, kültürünüze sahip çıktığınızın bir göstergesi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Panayır Mahallesi'nin sürekli gelişen ve büyüyen bir mahalle olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Dündar, "Bizler de, belediye olarak bu gelişimi, bu değişimi yakından takip ediyoruz. Yaptığımız düzenlemelerle Panayır Mahallemizin planlı bir şekilde gelişip büyümesine katkı sağlıyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmek, sorunlarını çözmek için gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.

Panayır Mahalle Muhtarı Binali Taş da hayırseverlerin katkılarıyla yaptırılan caminin bahçe ve çevre düzenlemelerini gerçekleştiren belediyeye teşekkür etti. - BURSA