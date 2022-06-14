Pandemi yasaklarının ardından Trabzon'dan ilk hacı kafilesi dualarla uğurlandı - Son Dakika
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Pandemi yasaklarının ardından Trabzon'dan ilk hacı kafilesi dualarla uğurlandı

14.06.2022 08:21

Pandemi yasaklarının ardından Trabzon'dan ilk hacı kafilesi dualarla uğurlandı Pandemi yasaklarının ardından Trabzon'dan ilk hacı adayları hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara dualarla uğurlandı.

Pandemi yasaklarının ardından Trabzon'dan ilk hacı kafilesi dualarla uğurlandı

TRABZON - Pandemi yasaklarının ardından Trabzon'dan ilk hacı adayları hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara dualarla uğurlandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında iki yıldır yapılamayan hac ziyaretleri yeniden başlarken, Trabzon'dan ilk hacı kafilesi bu sabah uçakla kutsal topraklara hareket etti.

263 kişiden oluşan kafilede hacı adayları ve görevliler yer alırken, hacı adayları Trabzon Havalimanından yakınları tarafından uğurlandı.

2018 yılında yazıldığını belirten hacı adayı Ekrem Şahin yedeklerden çıktığını söyledi. Şahin, "İzmr'de yazılmıştım Trabzon'dan gitmek nasip oldu. Şu ana kadar heyecanlı değildim ama bu saatten sonra heyecan başladı" dedi.

Çok mutlu olduğunu kaydeden Ömer Aygün ise, "13 senenin üzerine çıktı. Allah inşallah güzel bir hacılık nasip eylesin. İyi bir hacı olup geliriz" şeklinde konuştu.

Hacı adayı Numan Turhal da, "13 sene üzerine gidiyorum. Bir insanın heyatında kendisi için yapabileceği en güzel şey. Her şey gelip geçiyor ama bu kalıcı. Bir insan ölürken bunu yaptığı için asla pişman olmaz" diye konuştu.

İsmi çıktığında andan itibaren heyecanlı olduğunu söyleyen Ahmet Çabuk, "2020 yılında yılında çıkmıştı. O zaman pandemi nedeniyle gidemedik. Bu seneye nasipmiş" ifadelerini kullandı.

Pandemi yasaklarının ardından Trabzon'dan ilk hacı kafilesi dualarla uğurlandı
Pandemi yasaklarının ardından Trabzon'dan ilk hacı kafilesi dualarla uğurlandı
Pandemi yasaklarının ardından Trabzon'dan ilk hacı kafilesi dualarla uğurlandı
Pandemi yasaklarının ardından Trabzon'dan ilk hacı kafilesi dualarla uğurlandı
Pandemi yasaklarının ardından Trabzon'dan ilk hacı kafilesi dualarla uğurlandı
Pandemi yasaklarının ardından Trabzon'dan ilk hacı kafilesi dualarla uğurlandı
Pandemi yasaklarının ardından Trabzon'dan ilk hacı kafilesi dualarla uğurlandı

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Kaynak: İHA

Koronavirüs, Trabzon, Hac, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pandemi yasaklarının ardından Trabzon'dan ilk hacı kafilesi dualarla uğurlandı - Son Dakika

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