PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, çalışanlarıyla bayramlaştı - Son Dakika
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Yerel

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, çalışanlarıyla bayramlaştı

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, çalışanlarıyla bayramlaştı

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Ramazan Bayramı sonrasında çalışanlarıyla geleneksel bayramlaşma programında buluştu. Erkoyuncu, tüm çalışanlara başarılar dileyerek, azim ve kararlılıkla çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

15.04.2024 12:26
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PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, "10 bine yakın çalışanımızla ilk günkü azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürecek, başarılarımızı günden güne artıracağız" dedi.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Ramazan Bayramı sonrasında ilk mesai gününde geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma programında personelle bayramlaştı. Tüm personelin Ramazan Bayramını tebrik eden Başkan Erkoyuncu, yaptığı konuşmada, "Büyük bir manevi huzurla idrak ettiğimiz Ramazan ayını ve Ramazan Bayramını geride bıraktık. Bayramlar; manevi duyguların arttığı, insanlarımız arasındaki birlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği, yardımlaşma ve dayanışma bağlarının güçlendiği, dargınlık ve kırgınlıkların yerini barış ve muhabbete bıraktığı çok müstesna günlerdir. Bu mübarek günlerin ülkemize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini temenni ediyor, tüm çalışanlarımızın mübarek Ramazan Bayram'ını kutluyorum. 10 bine yakın çalışanımızla ilk günkü azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürecek, başarılarımızı günden güne artıracağız" dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Erkoyuncu, personelle görüşerek bayram sevincini paylaştı. - KONYA

Kaynak: İHA

Konya, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, çalışanlarıyla bayramlaştı - Son Dakika

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