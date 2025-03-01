Papa Francis Solunum Krizi Geçiriyor

Yerel

Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in bugün bir solunum krizi geçirdiğini, hava verilen Papa Francis'in müdahaleye iyi yanıt verdiğini bildirdi.

İtalya'nın başkenti Roma'daki Gemelli Hastanesin'de tedavi gören Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis bugün bir kriz daha geçirdi. Vatikan tarafından yapılan açıklamada, 88 yaşındaki Papa Francis'in bugün bir solunum krizi geçirerek kustuğu belirtildi. Hava verilen Papa Francis'in müdahaleye iyi yanıt verdiği aktarıldı. Açıklamada, "Papa Francis'e derhal bronko aspirasyon uygulandı ve gaz değişimine iyi yanıt veren non-invaziv mekanik ventilasyona başlandı" denildi.

Papa Francis, nefes almakta güçlük çekmesinin ardından 14 Şubat'ta Gemelli Hastanesine kaldırılmış ve kendisine zatürre teşhisi konulmuştu. - ROMA