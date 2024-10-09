Pasinler'de 3.4 Büyüklüğünde Deprem

Yerel

Erzurum'un Pasinler İlçesi Gerdekkaya Köyü'nde saat 14.41'de 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; merkezi Pasinler İlçesi Gerdekkaya Köyü'nde saat 14.41 'de meydana gelen deprem 6,6 kilometre derinlikte gerçekleşti. Alınan bilgilere göre meydana gelen depremde herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanmadı. - ERZURUM