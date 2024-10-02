Pastırma İşi Sıcakları Bekliyor - Son Dakika
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Yerel

Pastırma İşi Sıcakları Bekliyor

Pastırma İşi Sıcakları Bekliyor

Kayseri'de Yasin Güzel, soğuk havalar nedeniyle pastırma sıcaklarının geciktiğini söyledi.

02.10.2024 13:09
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Kayseri'de pastırmacılık yapan Yasin Güzel, hava sıcaklıklarının düşük olmasından dolayı bu yıl pastırma sıcaklarının gelemediğini söyleyerek, "Bu sene havalardan dolayı pastırma sıcakları ileri bir tarihte olabilir" dedi.

Gurbetçi sezonunun bitmesinin ardından işlerin hareketlenmesi için Erciyes Kayak Merkezi'ne gelecek turistleri beklediklerini söyleyen Yasin Güzel, "Pastırmalarımız şu anda bin TL'den başlıyor, bin 500 TL'ye kadar da değişiklik gösterebiliyor. Etin kısmı, yumuşaklığı ve kalitesine göre değişiklik gösteriyor. Şu anda gurbetçi sezonumuz bitti. Çok şükür iyiydi. Tabii geçen seneyi arattı ama bu sene de umduğumuzu bulamazsak da çok şükür iyiydi. Şu anda artık yavaş yavaş kışın gelmesini bekliyoruz. Erciyes Kayak Merkezi'nin açılmasını bekliyoruz. Ankara'dan İstanbul'dan gelecek yerli turistlerimizi bekliyoruz. Yeni bir sezon bizleri bekliyor inşallah" dedi.

"Pastırma sıcaklarını göremedik"

Güzel, hava sıcaklıklarının düşük olması sebebi ile pastırma sıcaklarının da henüz gelemediğini söyleyerek, "Şu anda daha pastırma sıcaklarını göremedik. Tabii eskiden bu pastırmalar doğal yöntemlerle üretildiği için pastırma sıcaklarında üretilirmiş. Yani bir ay, bir buçuk aylık bir süre içerisinde üretime tabi tutulurmuş. Fakat şu anda tabii ki de teknolojinin vermiş olduğu nimetlerden biz de faydalanıyoruz. Senenin bütün aylarında pastırmalar üretiliyor ve satışa sunuluyor. Tabii aynı tadı vermiyor ama istediğimiz tabii ki de doğal yöntemlerle yapılmış pastırmaları satmak. Bu da bu dönemlerde biraz zor oluyor. Pastırma sıcaklarında etin kuruma süreci uzuyor ve daha lezzetli hale geliyor. Şu anda üretim yapılırken fırınlara tabi oluyor etler. Atıyorum 2 saat, 3 saat fırınlarda bekletilerek olgunlaştırılmaya çalışılıyor. Fakat eskiden öyle değildi mesela. Bir buçuk ay, iki ay pastırma sıcaklarında fabrikaların damında kurtularak yapılırdı. Daha lezzetli olurdu. Sıcakların gelmemesi lezzeti tabii ki etkiler. Artık pastırma sıcaklarını göremez olduk. Havalar soğuk şu anda. Normalde başlaması lazım ama bu sene biraz daha ileri tarihte olabilir diye düşünüyoruz. Bizler vatandaşlarımızın çok az da olsa sofralarında pastırma bulundurmasını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pastırma İşi Sıcakları Bekliyor - Son Dakika

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