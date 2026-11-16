Patnos Barajı\'nda su seviyesi düştü, kasımda bazı alanlar yeniden ortaya çıktı

Patnos Barajı'nda yaz aylarında yüzde 100'e ulaşan doluluk oranının ardından kasım ayında su seviyesinin düştüğü görüldü.

Patnos ilçesinin önemli su kaynakları arasında yer alan baraj, özellikle tarımsal sulama açısından bölge çiftçileri için önem taşıyor. Mayıs 2026'da eriyen karlar ve yağışların etkisiyle tamamen dolan barajda, taşkın riskine karşı kapaklar kontrollü şekilde açılmıştı.

DSİ verilerinin yer aldığı resmi çevre durum raporunda barajın toplam su hacmi 34 milyon 262 bin metreküp olarak belirtiliyor. Bazı veri listelerinde yer alan yüzde 49,8 doluluk oranının son güncelleme tarihi ise 13 Mayıs 2026 olarak kaydedildi. Bu nedenle söz konusu oran, kasım ayındaki güncel doluluk oranı olarak değerlendirilmiyor.

İlkbahar ve yaz aylarında su altında kalan bazı alanların kasım ayında yeniden ortaya çıktığı görüldü. Barajdaki su seviyesinin yağış miktarı, tarımsal sulama faaliyetleri ve mevsimsel şartlara bağlı olarak değiştiği değerlendiriliyor.