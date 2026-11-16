Patnos Barajı'nda su seviyesi düştü, kasımda bazı alanlar yeniden ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Patnos Barajı'nda su seviyesi düştü, kasımda bazı alanlar yeniden ortaya çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Patnos Barajı\'nda su seviyesi düştü, kasımda bazı alanlar yeniden ortaya çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Patnos Barajı\'nda su seviyesi düştü, kasımda bazı alanlar yeniden ortaya çıktı
Haber Videosu

Patnos Barajı'nda kasımda su seviyesi düştü, ilkbahar ve yazın su altındaki bazı alanlar yeniden ortaya çıktı. DSİ raporunda toplam su hacmi 34 milyon 262 bin metreküp; bazı listelerdeki yüzde 49,8 doluluk ise 13 Mayıs 2026 tarihli, kasım için güncel değil.

Patnos Barajı'nda yaz aylarında yüzde 100'e ulaşan doluluk oranının ardından kasım ayında su seviyesinin düştüğü görüldü.

Patnos ilçesinin önemli su kaynakları arasında yer alan baraj, özellikle tarımsal sulama açısından bölge çiftçileri için önem taşıyor. Mayıs 2026'da eriyen karlar ve yağışların etkisiyle tamamen dolan barajda, taşkın riskine karşı kapaklar kontrollü şekilde açılmıştı.

DSİ verilerinin yer aldığı resmi çevre durum raporunda barajın toplam su hacmi 34 milyon 262 bin metreküp olarak belirtiliyor. Bazı veri listelerinde yer alan yüzde 49,8 doluluk oranının son güncelleme tarihi ise 13 Mayıs 2026 olarak kaydedildi. Bu nedenle söz konusu oran, kasım ayındaki güncel doluluk oranı olarak değerlendirilmiyor.

İlkbahar ve yaz aylarında su altında kalan bazı alanların kasım ayında yeniden ortaya çıktığı görüldü. Barajdaki su seviyesinin yağış miktarı, tarımsal sulama faaliyetleri ve mevsimsel şartlara bağlı olarak değiştiği değerlendiriliyor.

Kaynak: İHA
Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüYerel HaberlerEkonomiPatnosGüncelÇevreYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
Fransa maçında Mbappe, Arda’ya arkasından seslendi: Sonu dostça bitti Fransa maçında Mbappe, Arda'ya arkasından seslendi: Sonu dostça bitti
Bahar Feyzan’ın Özgür Özel’in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı Bahar Feyzan'ın Özgür Özel'in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı
Haluk Bilginer “Türkiye sineması“ demişti: Emel Sayın tercihini açıkladı Haluk Bilginer "Türkiye sineması" demişti: Emel Sayın tercihini açıkladı
Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Kaya’nın avukatı tahliye istedi Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Kaya'nın avukatı tahliye istedi
Babacan’a “Ekonominin başına geçer misiniz” diye soruldu, yanıtı hayli iddialı Babacan'a “Ekonominin başına geçer misiniz?” diye soruldu, yanıtı hayli iddialı
Pattaya’da Türk turistin atışları kadınları suya düşürdü, sitem gecikmedi Pattaya'da Türk turistin atışları kadınları suya düşürdü, sitem gecikmedi
Okan Buruk 120 milyon TL’lik villa aldı İşte yeni adresi Okan Buruk 120 milyon TL'lik villa aldı! İşte yeni adresi
14:12
Mauro Icardi sevgilisinin yarı çıplak pozlarını paylaştı
Mauro Icardi sevgilisinin yarı çıplak pozlarını paylaştı
14:07
Fon soruşturmasında adı geçerken ölmüştü Ali Emre Ballı’nın kız arkadaşından ’Şahap Kavcıoğlu’ iddiası
Fon soruşturmasında adı geçerken ölmüştü! Ali Emre Ballı'nın kız arkadaşından 'Şahap Kavcıoğlu' iddiası
13:44
Galatasaray’ı yıkan sakatlık haberi Kritik maç öncesi Uğurcan Çakır şoku
Galatasaray'ı yıkan sakatlık haberi! Kritik maç öncesi Uğurcan Çakır şoku
13:29
Fransa maçı sonrası 3 dakikalık toplantı: Sergen Yalçın salondan ayrıldı
Fransa maçı sonrası 3 dakikalık toplantı: Sergen Yalçın salondan ayrıldı
13:24
Ayvalık’ta yolcu minibüsü denize düştü, vatandaşlar merdiven uzattı
Ayvalık'ta yolcu minibüsü denize düştü, vatandaşlar merdiven uzattı
12:59
Fenerbahçe’nin yıldızından şok veda
Fenerbahçe'nin yıldızından şok veda!
12:10
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
12:01
Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi
Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 14:17:19. #7.12#
SON DAKİKA: Patnos Barajı'nda su seviyesi düştü, kasımda bazı alanlar yeniden ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android