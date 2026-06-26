Patnos Kaymakamı Dertlioğlu çocukları evinde ağırladı - Son Dakika
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Patnos Kaymakamı Dertlioğlu çocukları evinde ağırladı

Patnos Kaymakamı Dertlioğlu çocukları evinde ağırladı
26.06.2026 10:37
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Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu ve eşi Merve Kazez Dertlioğlu, Bakanlık hizmet modellerinden yararlanan çocukları evlerinde misafir etti. Programda çocuklarla kültürel, sportif ve sosyal aktiviteler yapıldı.

Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu ve eşi Merve Kazez Dertlioğlu, Bakanlık hizmet modellerinden yararlanan çocukları evlerinde ağırladı. SED hizmeti, Okul Destek Projesi ve ebeveyn kaybı yaşamış çocuklara yönelik düzenlenen program, Patnos Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından organize edildi. Vali Yardımcısı Tarık Buğra Seyhan'ın da katıldığı etkinlikte çocuklarla çeşitli kültürel, sportif ve sosyal aktiviteler gerçekleştirildi. Sıcak ve samimi bir atmosferde geçen programda çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Patnos Kaymakamı Dertlioğlu çocukları evinde ağırladı

ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL PROGRAM DÜZENLENDİ

Patnos Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından organize edilen program kapsamında, Bakanlık hizmet modellerinden yararlanan çocuklar Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu ve eşi Merve Kazez Dertlioğlu'nun evinde misafir edildi. Programa, Vali Yardımcısı Tarık Buğra Seyhan da katıldı. Etkinlikte çocuklarla bir araya gelen protokol üyeleri, onların sosyal hayata katılımını destekleyen aktivitelerde yer aldı. Program boyunca çocuklarla kültürel, sportif ve sosyal etkinlikler yapıldı. Çocukların moral ve motivasyonunu artırmaya yönelik hazırlanan etkinlikte samimi anlar yaşandı.

OYUNLAR OYNANDI, HEDİYELER TAKDİM EDİLDİ

Etkinlik kapsamında Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu, eşi Merve Kazez Dertlioğlu ve Vali Yardımcısı Tarık Buğra Seyhan çocuklarla çeşitli oyunlar oynayarak programa eşlik etti. Çocuklar için hazırlanan yemek programının ardından hediye takdimi gerçekleştirildi. Program, çocukların mutlu anlarına sahne olurken, katılımcılar birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Sıcak ve samimi ortamda gerçekleşen buluşma, çocukların keyifli vakit geçirmesiyle sona erdi.

Patnos Kaymakamı Dertlioğlu çocukları evinde ağırladı

KAYMAKAM DERTLİOĞLU VE EŞİNE TEŞEKKÜR

Programın sonunda, evlerinin kapılarını çocuklara açan Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu ve eşi Merve Kazez Dertlioğlu'na teşekkür edildi. Dertlioğlu çiftinin çocuklarla yakından ilgilenerek çeşitli aktivitelerde yer alması, programa anlam kattı. Çocuklara yönelik bu tür sosyal etkinliklerin, onların kendilerini değerli hissetmelerine ve toplumsal hayata daha güçlü katılmalarına katkı sunduğu belirtildi. Patnos Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından organize edilen program, çocuklara moral veren sıcak bir buluşma olarak tamamlandı.

Haber: Servet Arslan

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