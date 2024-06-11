Patnos Kaymakamlığı SYDV Aile Destek ve Eğitim Merkezi'nde El Emeği Ürünleri Sergisi

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Patnos Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Aile Destek ve Eğitim Merkezi bayan kursiyerlerinin el emeği ürünleri sergilendi.

Patnos Gençlik Merkezi spor salonunda düzenlenen etkinlikte, bayan kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

Sergiye Kaymakam Hasan Taş, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Çıplak, Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın, AK Parti Patnos İlçe Başkanı Çetin Taşdemir Kadın Kolları Başkanı Dilek Bezer ve yanı sıra daire amirleri, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

Hem kursiyerlerin emeklerinin sergilendiği hem de toplumun bir araya geldiği güzel bir atmosferde geçen sergi, 11 -12 Haziran 2024 tarihleri arasında Patnos Gençlik Merkezinde devam edecek. - AĞRI