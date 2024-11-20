Patnos'ta Geleneksel Voleybol Turnuvası Başladı - Son Dakika
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Patnos'ta Geleneksel Voleybol Turnuvası Başladı

Patnos\'ta Geleneksel Voleybol Turnuvası Başladı

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Patnos'ta voleybol turnuvası coşkuyla açıldı.

20.11.2024 17:03
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen Geleneksel Voleybol Turnuvası coşkulu bir açılış töreniyle başladı. Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin katıldığı turnuvanın açılışı, Patnos Genlik ve Spor ilçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Patnos Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Patnos Kızılay Şube Başkanlığının katkılarıyla yapılan turnuvaya ilçe protokolü ve turnuvaya katılan takımlar katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Oğuz Çam, bu tür organizasyonların öğretmenler arasındaki dayanışmayı güçlendirdiğini ve Öğretmenler Günü'nü anlamlı hale getirdiğini vurguladı. Çam, "Bu organizasyonda başta Patnos Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Fatih Alparslan, ekibine ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyor bu vesileyle bütün öğretmenlerimizin 24 kasım Öğretmenler gününü kutluyorum" diye konuştu.

Katılımın yüksek olduğu etkinlikte, öğretmenler kıyasıya mücadele ederken, dostluk ve sporun birleştirici gücü ön plandaydı. Turnuvanın, hem öğretmenlerin motivasyonunu artırması hem de sportif bir atmosferde eğlenceli vakit geçirmelerini sağlaması hedeflendiklerini dile getiren Patnos Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Alparslan, "Turnuvada Bütün öğretmenlerimizin aldığı ortak karar sonucu turnuvadan elde edilen para ödülünün Köy Okullarına destek amaçlı aktarılması hem eğitim camiası hem de Vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.Turnuva maçları, belirlenen program çerçevesinde önümüzdeki günlerde devam edecek ve şampiyon takım, final maçında belirlenecek. Turnuva süresince katılımcılara başarılar diliyor, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz" diye konuştu. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Patnos'ta Geleneksel Voleybol Turnuvası Başladı - Son Dakika

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