Patnos\'ta Kur\'an Kursu Öğrencileri İçin Eğlenceli Etkinlik

Ağrı'nın Patnos ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Patnos Gençlik Merkezi tarafından Kur'an kursu öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.

Recep Tayyip Erdoğan Camii'nde eğitim gören Kur'an kursu öğrencileri, gençlik liderleri ve gönüllü gençlerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte unutulmaz bir gün yaşadı. Etkinlikte çocuklar için yüz boyama, palyaço gösterileri ve spor parkurları hazırlandı. Renkli görüntülere sahne olan günde miniklere çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

Kur'an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra eğlenceli anların da yaşandığı etkinlikte çocuklar hem öğrendi hem doyasıya eğlendi. - AĞRI