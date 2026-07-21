Patnos'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralı - Son Dakika
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Patnos'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralı

Patnos\'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralı
21.07.2026 14:52
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde motosikletli sürücü direksiyon eğitmeni kaza geçirdi, hastaneye kaldırıldı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Atatürk Mahallesi'nde yaşanan kazada, bir sürücü kursunda direksiyon eğitmeni olarak görev yapan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Hükümet Konağı karşısında meydana geldi. Sürücü kursu eğitmeni B. idaresindeki motosiklet, önünde seyreden otomobile henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek yola savruldu. Devrilen motosikletiyle birlikte metrelerce sürüklenen sürücü yaralanırken, çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi.

Kazanın ardından polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Patnos'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralı - Son Dakika

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