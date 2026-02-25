Patnos\'tan Dolandırıcılık Uyarısı

Ağrı'nın Patnos ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı, son dönemde artan banka ve dijital dolandırıcılık vakalarına karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, banka hesaplarının kişiye özel olduğu vurgulanarak, üçüncü şahıslara kullandırılmasının ciddi hukuki sonuçlar doğurabileceği belirtildi.

Başsavcılık, dolandırıcıların vatandaşları kandırmak için sıkça kullandığı ifadeleri hatırlattı: "Hesabını ver, para kazan", "Sadece 1-2 gün", "Hiçbir sorumluluğun yok" gibi söylemlerin tamamının dolandırıcılık tuzağı olduğu ifade edildi. Açıklamada, banka hesap bilgilerini başkasına veren kişilerin, suçun işlenmesinde doğrudan sorumlu tutulabileceği ve ilk şüpheli konumuna düşeceği vurgulandı. Bu kişilerin savcılığa ifadeye çağrılabileceği, hatta 3 ila 10 yıl arasında hapis cezası ile yargılanma riski bulunduğu kaydedildi. Öte yandan, Patnos'ta siber suçlara yönelik farkındalık çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Bu kapsamda, Patnos Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu ile Patnos İlçe Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda, protokol üyelerinin de katılımıyla lise ve üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme seminerleri düzenlendi.

Seminerlerde; banka hesaplarının kötüye kullanımı, dijital dolandırıcılık yöntemleri, sosyal medya ve internet üzerinden işlenen siber suçlar ile bu suçların hukuki sonuçları detaylı şekilde anlatıldı. Yetkililer, gençlerin bu tür tuzaklara karşı bilinçli olmalarının önemine dikkat çekti.

Başsavcılık, "Banka hesap şifresi diş fırçası gibidir; kişiye özeldir, başkasına kullandırılmaz" uyarısını yineleyerek, vatandaşlardan şüpheli tekliflere kesinlikle itibar etmemelerini istedi ve "Geleceğini karartma" çağrısıyla duyarlılık mesajını yineledi. - AĞRI