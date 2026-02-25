Patnos'tan Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Patnos'tan Dolandırıcılık Uyarısı

Patnos\'tan Dolandırıcılık Uyarısı
25.02.2026 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Patnos Başsavcılığı, banka dolandırıcılıklarına karşı vatandaşları uyararak bilinçlenme çağrısında bulundu.

Ağrı'nın Patnos ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı, son dönemde artan banka ve dijital dolandırıcılık vakalarına karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, banka hesaplarının kişiye özel olduğu vurgulanarak, üçüncü şahıslara kullandırılmasının ciddi hukuki sonuçlar doğurabileceği belirtildi.

Başsavcılık, dolandırıcıların vatandaşları kandırmak için sıkça kullandığı ifadeleri hatırlattı: "Hesabını ver, para kazan", "Sadece 1-2 gün", "Hiçbir sorumluluğun yok" gibi söylemlerin tamamının dolandırıcılık tuzağı olduğu ifade edildi. Açıklamada, banka hesap bilgilerini başkasına veren kişilerin, suçun işlenmesinde doğrudan sorumlu tutulabileceği ve ilk şüpheli konumuna düşeceği vurgulandı. Bu kişilerin savcılığa ifadeye çağrılabileceği, hatta 3 ila 10 yıl arasında hapis cezası ile yargılanma riski bulunduğu kaydedildi. Öte yandan, Patnos'ta siber suçlara yönelik farkındalık çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Bu kapsamda, Patnos Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu ile Patnos İlçe Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda, protokol üyelerinin de katılımıyla lise ve üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme seminerleri düzenlendi.

Seminerlerde; banka hesaplarının kötüye kullanımı, dijital dolandırıcılık yöntemleri, sosyal medya ve internet üzerinden işlenen siber suçlar ile bu suçların hukuki sonuçları detaylı şekilde anlatıldı. Yetkililer, gençlerin bu tür tuzaklara karşı bilinçli olmalarının önemine dikkat çekti.

Başsavcılık, "Banka hesap şifresi diş fırçası gibidir; kişiye özeldir, başkasına kullandırılmaz" uyarısını yineleyerek, vatandaşlardan şüpheli tekliflere kesinlikle itibar etmemelerini istedi ve "Geleceğini karartma" çağrısıyla duyarlılık mesajını yineledi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Patnos, Finans, Banka, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Patnos'tan Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’u boydan boya geçecek yeni demiryolu İşte güzergahlar İstanbul'u boydan boya geçecek yeni demiryolu! İşte güzergahlar
Taht kavgası büyüyor Kim’in adımı ortalığı fena karıştıracak Taht kavgası büyüyor! Kim'in adımı ortalığı fena karıştıracak
Bahçe sulamaya giden çiftçiler korkunç manzarayla karşılaştı Bahçe sulamaya giden çiftçiler korkunç manzarayla karşılaştı
Ahmet Türk’ten Bahçeli’nin kayyum çıkışına yanıt Ahmet Türk'ten Bahçeli'nin kayyum çıkışına yanıt
“Deprem üretmez“ denilen bölge için uzmanından kritik uyarı "Deprem üretmez" denilen bölge için uzmanından kritik uyarı
Fener taraftarını kahreden haber geldi Fener taraftarını kahreden haber geldi

11:09
Balıkesir’de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
Balıkesir'de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
10:57
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
10:28
Tacizden tutuklanmıştı CHP’li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade
Tacizden tutuklanmıştı! CHP'li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade
10:14
Bunu hiç beklemiyordu Destek alkışı isteyen Trump’ı bozguna uğrattı
Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı
09:57
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
09:15
Düşen F-16’nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara
Düşen F-16'nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 11:30:55. #.0.5#
SON DAKİKA: Patnos'tan Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.