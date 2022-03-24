PAÜ'den 4 bine yakın öğrenci 62 otobüsle kariyer fuarına katıldı - Son Dakika

PAÜ'den 4 bine yakın öğrenci 62 otobüsle kariyer fuarına katıldı

DENİZLİ Pamukkale Ünüveristesi'nin de paydaş üniversiteler arasında yer aldığı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda ve Ege Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'EGEKAF 22' öğrenci ve mezunlar ile firma ve kamu kurumlarından yetkilileri buluşturdu. PAÜ'den EGEKAF 22'ye yaklaşık 4 bin öğrenci katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, "Yetenek Her Yerde" teması ile Ege Üniversitesi'nin ev sahipliğinde, İzmir Fuar Alanı'nda düzenlenen Ege Bölgesi Kariyer Fuarı 2022 (EGEKAF 22), açılış töreni ile kapılarını öğrenci ve mezunlara açtı. Öğrenciler, firmaların insan kaynakları yetkilileri ile görüşüp, staj ve kariyer olanakları konularında ilk ağızdan bilgi aldı. Mülakatlar gerçekleştirdi. Bunun yanında seminer, panel, söyleşi, mülakat atölyeleri ve sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken, Pamukkale Üniversitesi akademisyenleri EGEKAF 22'de sunumları ile yer aldılar.

PAÜ ve Denizli, katılımcı öğrenci ve firma sayılarında ikinci sırada

Avrupa'nın alanında en kapsamlı organizasyonu olan EGEKAF'22'yi iki günde yüz bine yakın öğrenci ve mezun staj ve kariyer olanakları konusunda firma ve kamu kurumlarının yetkililerinden bilgi almak ve görüşme gerçekleştirmek için ziyaret ederken, yaklaşık 600 firma da standları ile bu büyük organizasyonda yer aldı. Denizlili firmalar, kurum ve meslek odalarının da desteği ile PAÜ, EGEKAF'a iki günde toplam 62 otobüsten oluşan bir kafile ile katıldı. İki günde yaklaşık 4 bin PAÜ'lü öğrenci EGEKAF'ı ziyaret etti. PAÜ ve Denizli, Ege Üniversitesi ve İzmir'in ardından, fuara en fazla sayıda katılım gösteren ikinci üniversite ve il oldu. EGEKAF açılışı öncesi sabah erken saatlerde, PAÜ Kampüsünden, 36 otobüs hareket ederken, öğrencileri, İzmir'e Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan uğurladı. Gelecekteki mesleki yaşantıları için bu fuarın hayırlar getirmesini temenni etti.

Rektör Kutluhan'dan Denizlili Firmalara Ziyaret

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kısaç'ın da katıldığı açılış töreninde protokol konuşmaları ve ödül töreni gerçekleştirilirken, ardından Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, İzmir il protokolünden isimler ve paydaş üniversitelerin rektörlerinin katılımı ile açılış kurdelesi kesildi.

"EGEKAF 2023'e ev sahipliği yapma konusunda, ne kadar hazır ve istekli olduğumuzu gösterdik"

EGEKAF hakkında duygu ve düşüncelerini paylaşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Ege Üniversitesi'nin ev sahipliğinde, düzenlenen Ege Bölgesi Kariyer Fuarı 2022 Günlerinde, Denizli ve Pamukkale Üniversitesi olarak çıkartma yaptık. Üniversitemiz, bu fuara, 62 otobüsten oluşan kafile ve yaklaşık 4 bin öğrencisi ile katılırken, fuara katılım gösteren 21 Denizlili firma sayısı ile birlikte, öğrenci ve katılımcı firma sayıları göz önüne aldığında, Ege Üniversitesi'nden sonra en fazla katılım gösteren İkinci üniversite ve il oldu. Fuarı, iki günün ardından çok şükür ki herhangi bir aksaklıkla karşılaşmadan tamamladık. EGEKAF Günlerinde, Üniversitemize destek veren otobüs tahsisinde katkıları bulunan, kurumlarımıza, Denizli'mizin hayırsever iş insanlarına ve standları ile bizleri orada yalnız bırakmayan firmalarımıza teşekkürü bir borç bilirim. Denizli ve Pamukkale Üniversitesi olarak, EGEKAF 2023'e ev sahipliği yapabileceğimiz konusunda ne kadar hazır ve istekli olduğumuzu bu fuarda göstermiş olduk. Fuarın koordinasyonluğunu üstlenen Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Sn. Doç. Dr. Salim Atay ve ev sahibi Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın şahsında organizasyon düzenleme ekibine teşekkürlerimi sunuyorum."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay'dan PAÜ'ye teşekkür

EGEKAF 22'nin açılış törenine katılım gösteren Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, tören sonrası Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ile yaptığı istişarede Pamukkale Üniversitesinin hem öğrenci hem de fuara katılımcı firma olarak Denizli'nin yoğun katılımlarından dolayı teşekkür etti.