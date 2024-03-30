Pazaryeri Kadınlarından Zekiye Tekin'e Destek - Son Dakika
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Pazaryeri Kadınlarından Zekiye Tekin'e Destek

Pazaryeri Kadınlarından Zekiye Tekin\'e Destek

Pazaryeri ilçesinde AK Parti Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i desteklemek için kadınlar gövde gösterisi yaptı. Tekin, kadınların desteğiyle hizmetlere devam edeceklerini belirtti.

30.03.2024 11:36  Güncelleme: 11:43
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde AK Parti Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i ilçe kadınları yalnız bırakmadı.

Kahve konuşmasına Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile birlikte giden kadınlar ilçe sokaklarında gövde gösterisi yapıp Zekiye Tekin'in yalnız olmadığını gösterdi. Sloganlar eşliğinde Pazaryeri ilçesindeki kahve konuşmasının yapılacağı yere kadar kadınlar ile birlikte yürüyen Zekiye Tekin, burada vatandaşa seslendi. Tekin, "Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin. 31 Mart günü yapılacak seçimlerde siz kadınların desteği ile inşallah yolumuza devam edeceğiz. 5 yılda Pazaryeri nereden nereye geldi. Bu hep birlikte başardık, sizin destek ve dualarınızla inşallah bu hizmetlere devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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