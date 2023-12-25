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Pekin'de 72 yıl sonra en soğuk Aralık ayı yaşanıyor - Son Dakika
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Pekin'de 72 yıl sonra en soğuk Aralık ayı yaşanıyor

Çin'in başkenti Pekin'de 1951 yılından bu yana en soğuk Aralık ayı yaşanıyor. Sıcaklıklar sık sık sıfırın altında seyrediyor. Ayrıca, ülkede şiddetli soğuk hava dalgası nedeniyle ısıtma sorunu yaşanıyor.

Pekin\'de 72 yıl sonra en soğuk Aralık ayı yaşanıyor
25.12.2023 - 11:30,
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Çin'in başkenti Pekin'de 1951 yılından bu yana en soğuk Aralık ayı yaşanıyor.

Çin'in başkenti Pekin'de 72 yıl sonra rekor kırıldı. Pekin, 1951 yılından bu yana en soğuk Aralık ayını yaşıyor. Kentte Aralık ayında sıcaklıklar sık sık sıfırın altında seyrettiği ifade edilirken. Pekin medyası, kentte sıcaklığın ilk olarak 11 Aralık'ta sıfırın altına düştüğünü ve 300 saat boyunca da sıfırın altında kaldığını yazdı.

Ülkede ısıtma sorunu yaşanıyor

Öte yandan, bu yıl ülkeyi etkisi altına alan şiddetli soğuk hava dalgası, Çin'in kuzeyindeki şehirlerde ısıtma sorununa neden oldu. Ülkenin orta kesiminde yer alan Henan eyaletinde ise ısıtma sistemi arızası yaşandı. Henan eyaletine bağlı Jiaozuo şehrinde Cuma günü Wanfang enerji santralinde meydana gelen arızanın ardından ısıtma tamamen durdu. . Eyaletin Puyang ve Pingdingshan yönetimlerinden yapılan açıklamada ise hastane, okul ve konut gibi ısıtmaya öncelik verilmesi gereken alanlar için hükümet ve devlete ait kurumların ısıtmasında kesinti yapılacağı kaydedildi. - PEKİN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Pekin'de 72 yıl sonra en soğuk Aralık ayı yaşanıyor - Son Dakika
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