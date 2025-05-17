Pelikanlar İznik Gölü'nü süsledi
BURSA - Bursa'da İznik gölü sahillerinde pelikan ve leylekler görsel şölen oluşturdu.
Bursa'da İznik Gölü Boyalıca sahillerinde sahillerde gezen leylek ve pelikanlar görsel şölen oluşturdu. Kendilerini görüntüleyen insanlara aldırış etmeyen pelikanlar gölde yüzerek güzel havanın tadını çıkardı.
Son Dakika › Yerel › Pelikanlar İznik Gölü'nde Görsel Şölen - Son Dakika
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