Pençe-Kilit Harekatı'ndan Malatya'ya bir şehit haberi daha geldi - Son Dakika
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Pençe-Kilit Harekatı'ndan Malatya'ya bir şehit haberi daha geldi

Pençe-Kilit Harekatı\'ndan Malatya\'ya bir şehit haberi daha geldi
07.07.2025 16:03
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Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında metan gazından etkilenerek şehit olan Piyade Teğmen Furkan Sert'in acı haberi memleketi Malatya'ya ulaştı.

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında metan gazından etkilenerek şehit olan Piyade Teğmen Furkan Sert'in acı haberi memleketi Malatya'ya ulaştı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazı zehirlenmesi sonucu şehit olan Malatyalı Astsubay Abdurrahman Akdoğan'ın naaşı memleketi Pütürge'ye getirilirken, aynı olayda ağır yaralanan Piyade Teğmen Furkan Sert de kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Aslen Malatyalı olan ve ailesiyle birlikte İstanbul'da ikamet ettiği öğrenilen Şehit Teğmen Furkan Sert'in Orduzu Şanlıkaya Mahallesi'nde bulunan dede evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin ailesinin bugün Malatya'ya gelmesi beklenirken, acı haberi duyan yakınları da dede Mehmet Sert'in evine akın etti.

Bekar ve 5 kardeşten biri olan Şehit Teğmen Furkan Sert'in cenazesinin yarın Malatya'ya getirileceği ve ikindi namazını müteakip defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan, aynı olayda şehit düşen bir diğer Malatyalı asker Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin'in ise ailesinin yaşadığı İstanbul'da toprağa verileceği belirtildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pençe-Kilit Harekatı'ndan Malatya'ya bir şehit haberi daha geldi - Son Dakika

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