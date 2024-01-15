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Pençe-Kilit Harekatı Şehitleri İçin Aydın'da Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Pençe-Kilit Harekatı Şehitleri İçin Aydın'da Anma Töreni Düzenlendi

Kuzey Irak'taki üs bölgesine teröristler tarafından yapılan saldırıda şehit olan 9 asker için Aydın'da anma etkinliği düzenlendi. Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'nin katıldığı törende öğrenciler, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okudu. Ekici, konuşmasında şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet diledi ve minnetle anıldıklarını belirtti.

Pençe-Kilit Harekatı Şehitleri İçin Aydın\'da Anma Töreni Düzenlendi
15.01.2024 - 11:52,  Güncelleme: 12:00
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Pençe-Kilit Harekatı üs bölgesinde teröristler tarafından şehit edilen askerler için Aydın'daki okullarda anma töreni düzenlendi.

Kuzey Irak'taki üs bölgesine teröristler tarafından yapılan saldırıda şehit olan 9 asker için tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da anma etkinliği düzenlendi. Öğrenciler şehitler için yapılan bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okud.u Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Aydın Lisesi'nde yapılan anma etkinliğine katıldı. Bir dakikalık saygı duruşu ve bayrak töreninin ardından İl Milli Eğitim Müdürü Ekici bir konuşma yaptı. Şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet dileyerek konuşmasına başlayan Ekici, "Bu vatan için, bayrak için, mukaddesat için şehit olmuş, canlarını feda etmiş olan kahraman askerlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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