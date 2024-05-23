Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba Iğdır'da toprağa verildi - Son Dakika
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Yerel

Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba Iğdır'da toprağa verildi

Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba Iğdır\'da toprağa verildi

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba, Iğdır'da gözyaşları içinde toprağa verildi. Şehidin naaşı, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda karşılandı ve cenaze töreni düzenlendi. Dualarla toprağa verilen şehit Zorba'nın vefatı büyük üzüntü yarattı.

23.05.2024 17:21
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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba gözyaşları içinde Iğdır'da toprağa verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen 26 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba'nın naaşı Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda karşılanandı. Şehidin naaşı, önce Iğdır Devlet Hastanesine ardından Cumhuriyet Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Baba evinde helallik alınması sonrası şehit Zorba'nın naaşı, cenaze töreninin düzenlendiği Asri Mezarlık'a getirildi. Dua edilmesi ve cenaze namazının kılınmasının ardından şehidin naaşı, tören mangasınca bir süre omuzlarda taşındı. Şehidin naaşı, Asri Mezarlık'ta dualarla toprağa verildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba Iğdır'da toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba Iğdır'da toprağa verildi - Son Dakika
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