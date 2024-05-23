Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen güvenlik korucusu toprağa verildi - Son Dakika
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Yerel

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen güvenlik korucusu toprağa verildi

Pençe-Kilit Operasyonu\'nda şehit düşen güvenlik korucusu toprağa verildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen güvenlik korucusu Yahya Yıldız'ın cenazesi Siirt'in Eruh ilçesinde defnedildi. Şehidin ailesi, yakınları ve protokol üyelerinin katıldığı törende, cenaze namazı kılındıktan sonra Yahya Yıldız'ın cenazesi Eruh Mezarlığı'na defnedildi.

23.05.2024 18:23  Güncelleme: 18:28
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen güvenlik korucusu Yahya Yıldız'ın cenazesi Siirt'in Eruh ilçesinde toprağa verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan evli ve bir çocuk babası Yahya Yıldız'ın (27) cenazesi hastane morgundan alınarak, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na getirildi.

Burada düzenlenen törende şehidin öz geçmişi okundu. Güçlükle ayakta durabilen şehidin babası Hasan, annesi Gülsüm ile eşi Kezban Yıldız ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. İl Müftüsü Şakir Pinal'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, tekbirler eşliğinde Eruh Mezarlığı'nda defnedildi. Saygı ateşinin yapıldığı törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Eruh Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, siyasi partiler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit babasıyla telefonda görüştü

Vali Kemal Kızılkaya, beraberinde Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Gaffar Gören ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ile Fatih Mahallesi'ndeki Belediye Taziye evinde şehidin babası Hasan Yıldız ve yakınlarıyla görüşerek taziyelerini iletti. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen güvenlik korucusu toprağa verildi - Son Dakika


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