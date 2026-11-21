İstanbul Pendik'te eniştesi tarafından silahla vurularak hayatını kaybeden kadın toprağa verildi.

Pendik Doğu Mahallesi Piramit Sokağı üzerindeki Çadırcı İş Merkezi'nde dün meydana gelen olayda, eşiyle boşanma aşamasında olduğu iddia edilen K.A. (52), eşiyle ilgili konuşma amacıyla baldızı Meral Ağalar'ın (41) çalıştığı dükkana gelmişti. Çıkan tartışmada saldırganın silahla ateş açması sonucu Meral Ağalar, olay yerinde hayatını kaybetmişti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, polisin silahını bırakmasına yönelik uyarıda bulunduğu şahıs polise ateş açmıştı. Polis ekiplerince etkisiz getirilen K.A., yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Meral Ağalar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Ağalar Pendik Yeşilbağlar Mahallesi Sancak Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına Ağalar'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Ağalar, kılınan namazın ardından toprağa verildi.