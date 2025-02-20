Pendik\'te Kartpostallık Kar Manzaraları

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İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı sonrasında adeta beyaz örtüyle kaplanan Pendik Marina ve çevresi dronla görüntülendi.

Peş peşe yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. İstanbul'un birçok ilçesinde olduğu gibi Pendik'te de etkisini gösteren kar, ilçeyi beyaza bürüdü. Evlerin çatısı, ağaçlar ve yollar karla kaplandı. Pendik marina ve çevresinde adeta kartpostallık görüntüler oluştu. Karın yağmasıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanan Pendik sahil ve çevresi dronla görüntülendi. - İSTANBUL