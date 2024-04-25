Pendik'te Şampiyon Güvercinler Çelik Kulübelerde Gözünden Sakınıyor - Son Dakika
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Pendik'te Şampiyon Güvercinler Çelik Kulübelerde Gözünden Sakınıyor

Pendik\'te Şampiyon Güvercinler Çelik Kulübelerde Gözünden Sakınıyor

Pendik'te 43 yıldır güvercin besleyen Metin Karabulut, şampiyon kuşlarını çelik kulübelerde nöbet tutarak gözünden sakınıyor. Kuşlarıyla birlikte 7 şampiyonluk, 24 kupa kazanan Karabulut, güvercinlerine gelen 11 bin Euro teklifini geri çevirdiğini belirtti.

25.04.2024 14:19
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Pendik'te bir vatandaş şampiyonluklar kazanan güvercinlerini çelik kulübelerde başında nöbet tutarak gözünden sakınıyor.

Pendik'te 7 yaşından beri, yaklaşık 43 yıldır güvercin besleyen Metin Karabulut güvercinlerini gözünden sakınıyor. Kuşlarına özel yaptığı çelik kulübelerde besleyen Karabalut, gece gündüz demeden kuşlarının başında nöbet tutarak şampiyon kuşlarını tüm tehlikelerden koruyor. Kuşlarıyla birlikte 7 şampiyonluk, 24 kupa kazanan Karabulut, çeşitli ülkelerden arayarak güvercinlerine müşteri olduklarını belirtiyor. Karabulut Rusya'dan gelen 11 bin Euro teklifini ise geri çevirdiğini ifade etti.

"11 bin Euro verdiler satmadım"

Pendik'te 43 yıldır güvercin besleyen Metin Karabulut, "7 yaşından beri kuş besliyorum. Profesyonel olarak ise yaklaşık olarak 10 yıldır bu işle ilgileniyorum. Şu ana kadar 24 adet kupa kazandık. 7 kez şampiyon olduk. Bu sene inşallah bu kuş ile dünya rekorunu kıracağız. 4 kupada şampiyon oluyoruz, düzenlenen şampiyonalar var. Şampiyonalarda gelecek başarı sonrası yüz yılın kuşu olacak. Çünkü bugüne kadar bu kadar birincilik kupasını alan başka bir kuş olmadı. Rusya'da bir kişi ulaştı. 11 bin Euro verdiler, satmayı düşünmedik. Anne babasına da araba teklif ettiler vermedik. Güvercinimiz Mardin kuşu, 4 saat ayakta kalıyor. 40'ın üzerinde sefer yapıyor. Makine gibi düşünün, kurulu saat gibi bu özelliği soyundan geliyor. Aynı soydan süper star kuşlar uçurduk. Bu kuşlardan kimsede yok, kimsenin çalmaması nöbet tutuyoruz. Güvenlik kamera sistemlerimiz var. Yuvaları çelik kasalardan yapıldı." diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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