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Pendik'te sıfır atık sayesinde Ömerli Barajı kadar su korundu

- Pendik'te 2024 yılında 16 bin 965 ton atık geri dönüştürüldü

- Pendik'te Aydos Ormanındaki binlerce ağaç geri dönüşüm sayesinde kesilmekten kurtarıldı

İSTANBUL - Pendik Belediyesi, 2024'te 16 bin 965 ton atığı geri dönüştürerek çevreyi ve ekonomiyi korudu. Bitkisel atık yağların ayrıştırılmasıyla Ömerli Barajı kadar su korunurken, geri dönüşümle Aydos Ormanı'nın 10'da 1'i kadar ağaç kesilmekten kurtarıldı.

"Pendik Sıfır Atık" mobil uygulamasıyla atık yönetimi verimli hale getirilirken, 20 bin kişiye verilen eğitimle çevre bilinci artırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünü yaptığı Sıfır Atık Hareketi kapsamında Pendik Belediyesi de çevreye duyarlı projeleriyle örnek çalışmalara imza atıyor. Kaynağında ayrı topladığı 16.965 ton atığı işleyerek ekonomiye kazandıran Pendik belediyesi, bu süreçte sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla yaklaşık 20 bin kişiye eğitim verdi.

Belediye, atık yönetimini daha verimli hale getirmek için Pendik Sıfır Atık mobil uygulamasını hayata geçirdi. Bu uygulama sayesinde hem vatandaşlar hem de belediye personeli atık toplama operasyonlarını daha sistemli bir şekilde yönetebiliyor.

Bitkisel atık yağların kaynağında ayrıştırarak geri dönüşüme kazandıran belediye 2024 yılında bölgenin en önemli içme suyu kaynaklarından Ömerli Barajı büyüklüğünde suyun kirlenmesinin önüne geçti. Bunun yanı sıra katı atıkları ekonomiye kazandıran belediye Aydos Ormanı'nın 10'da 1'i kadar ağacın kesilmesini önledi.

"2024'te topladığımız 16.965 ton atığı geri dönüşüme kazandırdık"

Konuyla ilgili olarak Pendik Belediyesi Çevre Mühendisi Emrullah Kurşun, sıfır atık çalışmalarının önemini şu sözlerle dile getirdi, "Pendik Belediyesi olarak çevreye duyarlı bir yönetim anlayışıyla hareket ediyoruz. 2024 yılı içerisinde kaynağında ayrı topladığımız 16.965 ton atığı işleyerek geri dönüşüme kazandırdık. Bununla birlikte, sıfır atık bilincini artırmak için yıl boyunca yaklaşık 20 bin kişiye eğitim verdik. Eğitimlerimizi tesisimizde, okullarda ve çeşitli kurumlarda düzenledik. Ayrıca, atık toplama sürecini daha etkin hale getirebilmek adına "Pendik Sıfır Atık" mobil uygulamasını geliştirdik. Bu uygulama sayesinde vatandaşlarımız ve personelimiz geri dönüşüm süreçlerini daha kolay takip edebiliyor" diye konuştu.

"Ömerli Barajı kadar içme suyunun kirlenmesini önledik"

Çevre Mühendisi Emrullah Kurşun, "Pendik Belediyesi, sadece ambalaj atıklarını değil; atık piller, bitkisel atık yağlar, elektronik atıklar ve tarihi geçmiş ilaçlar gibi tehlikeli atıkları da kaynağında ayrı toplayarak çevreye zarar vermelerini önlüyor. Bu kapsamda 1 litre atık yağın 1 milyon litre içme suyunu kirlettiğini düşündüğümüzde, gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sayesinde Ömerli Barajı büyüklüğünde bir içme suyunun kirlenmesini önlemiş olduk. Aynı şekilde, 1 ton kağıdın üretimi için 17 ağacın kesildiğini göz önünde bulundurursak, bu yıl geri dönüşüme kazandırdığımız ambalaj atıklarıyla Aydos Ormanı'nın 10'da 1'i kadar ağacın kesilmesini engelledik" dedi.

Kurşun, sıfır atık çalışmalarının sürdürülebilir bir çevre için hayati önem taşıdığını belirterek, "Pendik Belediyesi'nin sıfır atık çalışmaları, sadece çevresel değil, ekonomik anlamda da büyük faydalar sağladı. 2024 yılında toplanan ambalaj atıkları sayesinde 71 bin megavat saatlik enerji tasarrufu sağlanırken, 110 bin metreküplük depolama alanının atıklarla dolmasının önüne geçildi. Sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştırmak ve doğal kaynaklarımızı korumak için hepimize büyük görevler düşüyor. Evimizde ve iş yerimizde oluşan atıkları kaynağında ayrı biriktirmeli ve geri dönüşüme kazandırmalıyız. Tükenen ve azalan ham madde kaynaklarını korumak adına sıfır atığı hayatımızın önceliği haline getirmeliyiz" dedi.