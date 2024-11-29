Perşembe İlçesi, 700 Bin Ziyaretçi Ağırladı, Hedef 1 Milyon - Son Dakika
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Yerel

Perşembe İlçesi, 700 Bin Ziyaretçi Ağırladı, Hedef 1 Milyon

Perşembe İlçesi, 700 Bin Ziyaretçi Ağırladı, Hedef 1 Milyon

Ordu'nun 'sakin şehir' unvanına sahip Perşembe ilçesi, yılın ilk 9 ayında 700 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. Belediye Başkanı Cihat Albayrak, turizm hedeflerinin 1 milyona ulaşmak olduğunu açıkladı.

29.11.2024 15:10  Güncelleme: 15:15
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Ordu'nun 'sakin şehir' (Cittaslow) ünvanına sahip Perşembe ilçesi, yılın ilk 9 ayında 700 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. Belediye Başkanı Cihat Albayrak, hedeflerinin 1 milyona ulaşmak olduğunu söyledi.

Balıkçılık ve tarım şehri olarak bilinen Perşembe ilçesi, doğal güzellikleri ile de kendine hayran bırakıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Perşembe Belediyesi tarafından yapılan yatırımlar, ilçeyi cazibe merkezi haline getiriyor. Eşsiz güzellikteki sahili, ender kuşlara ev sahipliği yapan Hoynat Adası, güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği Yason Burnu gibi bölgeler, turizmin canlı olduğu yerlerin başında geliyor.

Türkiye'de, tepeli karabatak kuşlarının yuva yaptığı iki bölgeden biri olan ve çift gümüş martıların yaşadığı bölgenin ziyaretçi akınına uğradığını söyleyen Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, "Yılın ilk 9 ayında 'sakin şehir' ünvanlı ilçemize 700 binin üzerinde ziyaretçi geldi. Hedefimiz 1 milyona ulaşmak" dedi.

"Gastronomi turizmi gelişecek"

İlçede yerel kimliklerin korunarak yaşam kalitesini artırmak istediklerinin altını çizen Başkan Albayrak, "Dünyanın en güçlü belediye ağlarından biri olan, kentlerin çevresel, kültürel ve toplumsal değerlerinin korunmasına katkı sağlayan Cittaslow hareketine büyük önem veriyoruz. Cittaslow hareketi, şehirlerin daha sürdürülebilir, yaşanılabilir ve insan odaklı olması için önemli bir adım. 33 ülkeden 301 üye şehri bulunan ve 'Sakin Şehirler Ağı' olarak da adlandırılan Cittaslow'a ülkemizden üye olan belediyeler ile birlikte çalışmalar yapacağız. Yerel ürünlerimizi ve gastronomiyi ön plana çıkaracağız. Bütün sakin şehirlerimizde kadın kooperatiflerin sayısının arttığı, turizm odaklı, kendi kendine yeten bir yapılanma var" ifadelerine yer verdi.

"İlçemiz her zaman tercih edilen bir yer olacak"

Proje ve festivaller gerçekleştireceklerini, halk oyunları yarışmaları düzenleyerek sosyal belediyeciliği tam anlamıyla vatandaşlar ile buluşturacaklarına değinen Başkan Albayrak, "Bunun sonucunda ise Perşembe'miz yaşamak için asla dokusunun bozulmadığı, her daim tercih edilen bir yer olacak" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Perşembe İlçesi, 700 Bin Ziyaretçi Ağırladı, Hedef 1 Milyon - Son Dakika

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