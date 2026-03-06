(VAN) - Haber: İshak KARA

TBMM BaşkanvekiliveDEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, "Artık somut adımları atma zamanıdır. Halkımız somut ve pratik adımların atılmasını bekliyor. Halkımız Sayın Öcalan'ın özgür koşullarda halkımızla bir araya gelmesini bekliyor. Halkımız Sayın Öcalan'ın yaşam koşullarının değiştirilmesini bekliyor. Halkımız kendi dili, kültürü ve kimliği ile yaşamak istiyor. Halkımız, cezaevindeki arkadaşlarımızın özgürlüğünü talep ediyor. Bayram bir kez daha vesile olsun" dedi.

Van'ın Özalp Belediyesi tarafından iftar programı düzenlendi. Programa katılan DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, "16 Şubat'ta İmralı adasında sayın Abdullah Öcalan ile yaptığımız görüşmede, 'gittiğiniz her yerde halka benim selamlarımı iletin' demişti. Size Sayın Öcalan'ın selamlarını getirdim. Sayın Öcalan'ın selamlarını size iletmek benim için onur bir gururdur. Tarihi bir süreçten geçiyoruz" dedi. Buldan, şu ifadelere yer verdi:

"Bu süreç uzun bir süre beklenen ama aşama aşama belli bir yere gelen ve bundan sonra büyük bir mücadele gerektiren bir süreçtir. Biz bu süreci başlatırken kimsenin bize bazı şeyleri altın tepside vermesini beklemiyorduk. Her şeyi büyük bir mücadele sonucunda kazanacağımızı biliyorduk ve bugün de aynı noktadayız. Yaşadığımız acıların, ödediğimiz bedellerle bir yere gelmenin büyük bir umudunu yaşadığımızı da ifade ediyoruz. Bu süreç bizim bu ülkeyi yönetenlere biat ettiği, boyun eğdiği bir süreç olmayacaktır. Bu sürecin başından beri bedellerimizin, mücadelemizin ve yaşanan tüm acıların farkında olarak ve bu sürecin sonunda da onurla barışın elde edileceğini biliyoruz. Bu durumun kimse tarafından da yanlış anlaşılmaması gerektiğini söylüyoruz. Bu ülkede süreç başlamasıyla birlikte önemli adımlar atıldı bunu biliyoruz bunun farkındayız. Hem Kürt ulusal hareketinin attığı adımlar hem de Sayın Öcalan'ın devreye girerek, Rojava'daki ölümleri engellemek adına, Kürt halkının bundan daha yüksek bir noktaya gelmesinin yolunu da açtı. Bundan sonra kimse Kürt halkının katli üzerinden bir hesap yapmasın. Bundan sonra kimse Kürt halkının dili, kimliği ve kültürü üzerinden hesap yapmasın. Çünkü bizler dilimizi, kültürümüzü, irademizi ve kimliğimizi bedel ödeyerek kazandık. Bundan sonra da eğer bir bedel ödenmesi gerekiyorsa bunu da öderiz."

"Canımız yanmadan ve gözyaşı dökmeden onurlu bir barışı elde etmek istiyoruz"

Bizim için önemli olan insanların yaşamlarını yitirmediği bir döneme girmiş olunmasıdır. 1,5 yıldır annelerin ağlamaması, Kürt ve Türk annelerin kapılarına cenazelerinin gitmemesi bizin için büyük bir onurdur. Biz bundan sonra da bu meselede kayıplarımız olmadan, canımız yanmadan ve gözyaşı dökmeden onurlu bir barışı elde etmek istiyoruz. Sayın Öcalan'ın çağrıları önemli ve kıymetlidir. 27 Şubat çağrısı bir kez daha yapacaklarımızın teminatıdır. 27 Şubat çağrısıyla birlikte atılması gereken adımlar zaten ifade edilmiştir. Artık somut adımları atma zamanıdır. Halkımız somut ve pratik adımların atılmasını bekliyor. Halkımız Sayın Öcalan'ın özgür koşullarda halkımızla bir araya gelmesini bekliyor. Halkımız Sayın Öcalan'ın yaşam koşullarının değiştirilmesini bekliyor. Halkımız kendi dili, kültürü ve kimliği ile yaşamak istiyor. Halkımız, cezaevindeki arkadaşlarımızın özgürlüğünü talep ediyor. Bayram bir kez daha vesile olsun. Bu Ramazan günü sonunda çıkacağımız bayramın barış vesilesiyle atılacak olan adımlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Meclis'te çıkarılacak olan yasa hiç vakit kaybetmeden, hiçbir şekilde rehavete kapılmadan hızlıca çıkması gereken bir yasadır. Bu yasa ile hepimizin beklediği adımların atılması gerekiyor. Barış bu topraklara gelecek. Barış bu topraklara gelirken yanıbaşımızdaki İran'da yaşaşan savaş bize çok şeyi hatırlatıyor. çok sey gösteriyor. Savaşın kazananı yoktur. Barış bu ortadoğu'dan bu çoğrafyada Kürtlerin yaşadığı her yerde barış filizlenmiştir. Bundan sonra da bu barış elbette bu coğrafyaya gelecektir."