Pezeşkiyan'dan Netanyahu'ya Sert Yanıt

14.08.2025 12:51
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Netanyahu'nun su krizi vaadini alayla eleştirdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'daki su krizini çözme vaadini alaycı bir dille eleştirerek, "Gazze halkını sudan ve yiyecekten mahrum bırakan bir rejim, şimdi İran halkına su mu getirecek?" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'daki su krizini çözmeye yardımcı olacakları yönündeki açıklamasına sosyal medya hesabı üzerinden alaycı bir yanıt verdi. Pezeşkiyan paylaşımında, "Gazze halkını sudan ve yiyecekten mahrum bırakan bir rejim, şimdi İran halkına su mu getirecek? Ne büyük serap ama" ifadelerini kullandı.

"İsyan için sokaklara çıkın"

Netanyahu, salı günü sosyal medya hesabında yayımladığı mesajında İran halkına seslenerek, "Yakında ülkeniz özgür olacak. Su sıkıntısı çekmeyeceksiniz. Ekonominiz toparlanacak ve gelişecek. Çocuklarınız yeniden neşeli ve kaygısız olacak. İsrail size yardım edecek. Eğer isterseniz, özgür bir İran rüya değil. Şimdi harekete geçme zamanı, özgürlük için mücadele etme zamanı. İsyan için sokaklara çıkın, yalnız değilsiniz, ben yanınızdayım" demişti.

Öte yandan, Pezeşkiyan, daha önce yaptığı açıklamada ülkedeki su krizinin ciddi boyuta ulaştığını belirterek, "Kaynaklarımız azalıyor ve kuraklığa doğru gidiyoruz. Eğer su tüketimi yönetemezsek, Eylül ve Ekim aylarında barajlarda su kalmayacak" uyarısında bulunmuştu. - TAHRAN

12:21
