Pınar\'ın Beyaz Listesi Yüksekova TSO\'da 8 meslek grubunun tamamında birinci oldu

Pınar'ın Beyaz Listesi Yüksekova TSO'da 8 meslek grubunun tamamında birinci olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde YTSO seçiminde Abdurrahman Pınar'ın öncülüğündeki Beyaz Liste, 8 meslek grubunun tamamında birinci oldu. Üç listenin yarıştığı seçimde Salih Özdemir mavi, Pınar beyaz, Kemal Kayak kırmızı listeyle yer aldı ve yeni meclis üyeleri kesinleşti.
Hakkari'de Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) seçimlerinde, Abdurrahman Pınar'ın öncülüğündeki 'Beyaz Liste', 8 meslek grubunun tamamında birinci oldu.
Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası'nda yeni dönem meclis üyelerinin belirlenmesi amacıyla sandık kuruldu. Üç listenin yarıştığı seçimlerde, mevcut YTSO Başkanı Salih Özdemir mavi, önceki dönem başkanı Abdurrahman Pınar beyaz, Kemal Kayak ise kırmızı liste ile yer aldı. Seçim sonucunda, Abdurrahman Pınar'ın öncülüğündeki 'Beyaz Liste', 8 meslek grubunun tamamında rakiplerini geride bırakarak büyük bir başarı elde etti.
Seçim sonuçlarıyla birlikte YTSO'da yeni dönemin meclis üyeleri kesinleşirken, 'Beyaz Liste'nin tüm gruplarda galip gelmesi seçimlere damga vurdu.
Kaynak: İHA
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