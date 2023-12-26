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Pırasa Üreticisi İbrahim Çoban: Satmak İstiyoruz, Satamıyoruz - Son Dakika
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Pırasa Üreticisi İbrahim Çoban: Satmak İstiyoruz, Satamıyoruz

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde pırasa üreticiliği yapan İbrahim Çoban, bu sene pırasa fiyatlarının yükselmesine rağmen satış yapamadıklarını ve maliyetlerin artmasıyla zor durumda olduklarını belirtti.

26.12.2023 - 14:11,
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BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan pırasa üreticisi İbrahim Çoban, "Pırasa geçen sene 4 liraydı, bu sene 6 lira. Satmak istiyoruz, satamıyoruz. Daha şu ana kadar hiç elimize siftah para geçmedi. Ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde pırasa üreticiliği yapan İbrahim Çoban, satışlardan hiç memnun olmadığını söyledi. Çoban, şöyle konuştu:

"PERİŞAN DURUMDAYIZ"

"Pırasa üreticisiyim. Bu sene 3 dönüm pırasa ektim maliyetler yüksek olduğu için alıcı yiyemiyor, biz satamıyoruz. Perişan durumdayız. İşçi bulmak bir sorun, işçinin maliyeti arttı. İşçinin maliyeti geçen sene 280 liraydı, bu sene 600 lira servisle beraber. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Pırasa geçen sene 4 liraydı, bu sene 6 - 6 buçuk lira. Satmak istiyoruz, satamıyoruz. Daha şu ana kadar hiç elimize siftah para geçmedi. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bugün burada komşular bana yardım etmek amacıyla geldiler. Allah kısmet ederse yarın hale götüreceğim bunu. Bu şekilde satışımızı yapabilirsek yapacağız."

Pırasa Üreticisi İbrahim Çoban: Satmak İstiyoruz, Satamıyoruz
Kaynak: ANKA
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Osmaniye, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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