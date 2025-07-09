PKK'nın Silah Bırakması Erbil'de Memnuniyetle Karşılandı - Son Dakika
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Yerel

PKK'nın Silah Bırakması Erbil'de Memnuniyetle Karşılandı

09.07.2025 15:57
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PKK'nın silah bırakma kararına IKBY'de olumlu tepkiler var, halk barış ve diyalog istiyor.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının Cuma günü başlayacağını duyurması Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) farklı tepkilerle karşılansa da özellikle uzun yıllardır Türkiye sınır hattında süren çatışmalardan etkilenen yerel halk, artık savaşın değil, siyasetin öne çıkması gerektiğini vurguluyor.

Terör örgütü PKK'nın 40 yılı aşkın silahlı mücadelenin ardından silah bırakmasının Cuma günü başlayacağını duyurması, uzun süredir çatışmalara sahne olan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) farklı tepkilerle karşılandı. Ancak genel anlamda bölge halkı, kararı memnuniyetle karşıladı. Erbil'de vatandaşların büyük bölümü bu gelişmeyi, barış ve istikrar yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriyor. Özellikle uzun yıllardır Türkiye sınır hattında süren çatışmalardan etkilenen yerel halk, artık savaşın değil, siyasetin öne çıkması gerektiğini vurguluyor.

"Barışın sağlanmasını diliyoruz"

Erbil'de yaşayan Serhang Necmettin, terör örgütü PKK'nın silah bırakıp müzakere masasına oturmaya hazırlanmasının olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, "PKK ile Türkiye hükümeti arasında varılan mutabakat, çok iyi bir adımdır. Biz bölge halkı olarak hem bölgemizde hem de dünyanın her yerinde barış ve istikrarın sağlanmasını diliyoruz. Artık sorunların silahla değil, diyalogla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi. Necmettin, Türkiye ve PKK'yı sağduyuya çağırarak "PKK silah bırakırsa, taleplerini barışçıl yollarla dile getirmeli. Barış ve istikrarı amaçlayan her adımı destekliyoruz. Sadece Türkiye ve Irak'ta değil, tüm dünyada barışın sağlanmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Barış için önemli bir adım"

Erbilli Türkmen Dilaver Bezirgan ise "Türkiye ile Kürt kardeşlerimiz arasında barışın sağlanması için bu çok önemli bir adımdır. Birlikte barış içinde yaşamak istiyoruz. Barış adına atılan her adıma destek veriyoruz. Bu sürecin hem Türkiye hem de bizler için hayırlı olacağına inanıyoruz" açıklamasını yaptı.

"Artık kan dökülmesin"

Nihat Cevat ise gelişmeleri olumlu karşıladığını ifade ederek "Bu adımın bölge için faydalı olacağına inanıyoruz. Taraflar arasında ilişkiler güçlenir, barış sağlanırsa artık kan dökülmesine gerek kalmaz. Bu da hem istikrarı artırır hem de halkın yıllardır yaşadığı acılara son verir" dedi.

"Barışa hasretiz"

İbrahim Adnan adlı vatandaş ise şu ifadeleri kullandı:

"PKK'nın silah bırakması çok olumlu bir gelişme. Biz bölge halkı olarak yıllardır bu barışı dört gözle bekliyoruz. Temennimiz, bu yıl içerisinde tüm sorunların çözüme kavuşması. Türkiye'nin de bu sürece daha hızlı katkı sağlamasını istiyoruz. Bu barış, hem Türkiye hem de bölge halkı için büyük bir kazanç olacaktır" - ERBİL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel PKK'nın Silah Bırakması Erbil'de Memnuniyetle Karşılandı - Son Dakika

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