Plakasız motosiklete 90 bin TL ceza - Son Dakika
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Plakasız motosiklete 90 bin TL ceza

Plakasız motosiklete 90 bin TL ceza
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İnegöl'de trafik ekiplerinin durdurduğu plakasız motosiklet sürücüsüne çeşitli ihlaller nedeniyle yaklaşık 90 bin TL ceza kesildi. Cezayı duyan sürücü "O zaman biz yolumuza bakıyoruz. Kolay gelsin" diyerek yaya olarak evine gitti.

İnegöl'de trafik ekiplerinin durdurduğu plakasız motosikletin sürücüsüne, çeşitli ihlaller nedeniyle yaklaşık 90 bin TL idari para cezası uygulandı. Ceza miktarını duyan sürücünün tepkisi ise dikkat çekti. Sürücü, "O zaman biz yolumuza bakıyoruz. Kolay gelsin" diyerek olay yerinden yaya olarak ayrılıp evine gitti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde seyir halinde olan plakasız motosiklet durduruldu. Yapılan incelemelerde sürücü Tufan G.'nin (24) motosikleti plakasız kullandığı ve sürücü belgesinin bulunmadığı belirlendi.

Sürücüye; plakasız araç kullanmaktan 46 bin TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL, sigorta süresinin geçmesi nedeniyle bin 246 TL, muayenesiz araç kullanmaktan 2 bin 719 TL ve kask kullanmamaktan 2 bin 500 TL idari para cezası uygulandı. Motosiklet 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Toplam ceza miktarının yaklaşık 90 bin TL olduğunu öğrenen sürücü, polis ekiplerine, "Bana herhangi bir fiyat bilgisi verilmedi" diyerek tepki gösterdi.

Ceza miktarını öğrenen sürücü daha sonra, "O zaman biz yolumuza bakıyoruz. Kolay gelsin" diyerek olay yerinden yaya olarak ayrılıp evine gitti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Plakasız motosiklete 90 bin TL ceza - Son Dakika

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