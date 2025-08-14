Podul Tayfunu Tayvan ve Çin'i Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Podul Tayfunu Tayvan ve Çin'i Vurdu

14.08.2025 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Podul Tayfunu, Tayvan'da 1 kayıp ve 143 yaralanmaya yol açtı, Hong Kong'da eğitim durdu.

Tayvan'ı etkisi altına alan Podul Tayfunu, dün 1 kişinin kaybolmasına, 143 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Çin'in güney bölgelerinde de şiddetli yağışlar nedeniyle ulaşım aksarken, Hong Kong'da ise eğitime bir günlüğüne ara verildi.

Tayvan'da dün etkili olan Podul Tayfunu, birçok kişinin yaralanmasına neden olurken Çin ve Hong Kong'u da alarm durumuna geçirdi. Tayvan'da dün rüzgarın saatteki hızının 191 kilometreye ulaştığı fırtınada, 1 kişi kayboldu, 143 kişi yaralandı. Tayvan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, tayfun karaya çıkmadan önce 5 bin 500'den fazla kişinin tahliye edildiği, 252 iç hat ve 129 dış hat uçuşunun ise iptal edildiği belirtildi. Podul Tayfunu, Tayvan'ın ardından yerel saat ile 00.30 sıralarında Çin'in güneyine ulaşarak, beraberinde getirdiği şiddetli yağışlar ile Çin ve Hong Kong'da da eğitim ile ulaşımı olumsuz etkiledi. Hong Kong'da yetkililerin en üst düzey fırtına uyarılarında bulunmasının ardından, ülke genelinde mahkeme duruşmaları ertelenirken, poliklinikler yerel saat ile 14.00'a kadar kapatıldı. Ülkede eğitime bir günlüğüne ara verildi.

Çin'de uçuşlar iptal edildi, otoyol ulaşıma kapatıldı

Çin'in güneyinde de etkili olan tayfun, ülkenin Guangdong, Hunan ve Jiangxi bölgelerine bir saat içinde 70 milimetreden fazla yağış bırakırken, söz konusu bölgelerde sabah uçuşlarının yüzde 20'sinin de iptal edilmesine neden oldu. Ayrıca, önemli bir tekstil merkezi olan Quanzhou şehrine gerçekleştirilen uçuşların da 3'te 1'inden fazlası ertelendi. Guangdong bölgesindeki Meizhou şehrindeki yetkililer ise şiddetli yağış nedeniyle bölgedeki bütün otoyolların ulaşıma kapatıldığındı açıkladı. Ayrıca, Zhejiang bölgesinde bulunan Shenzen ile Hangzhou kentlerini birbirine bağlayan yaklaşık bin 200 kilometrelik hızlı tren hattında da seferler geçici olarak durduruldu.

Çin'de afet yardımları 5,8 milyar yuan değerine ulaştı

Çin hükümeti tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzey ve güney bölgelerinde etkili olan rekor yağışlarla mücadele kapsamında ilave kaynak sağlandığı belirtildi. Açıklamada, ülkedeki afet yardımı çalışmaları için 430 milyon yuan değerinde bir bütçe hazırlandığını belirtildi. Son sayılarla birlikte Nisan ayından bu yana hazırlanan afet yardımı bütçesi 5,8 milyar yuan değerine ulaştı.

Tayfun, tropik fırtına seviyesine geriledi

Tayvan üzerinden Çin'e ulaştıktan sonra yavaşlayarak tayfun tropik fırtına seviyesine gerileyerek, saatte 30 ila 35 kilometre hızla ülkenin kuzeybatısına ilerlemeye devam ediyor. Uzmanlar, olumsuz hava şartlarının ekonomi devi ülke için giderek daha büyük bir tehdit oluşturduğu konusunda da uyarıda bulundu.

75 bin kişi tahliye edilmişti

Çin'in güneyinde geçtiğimiz hafta yaşanan yağışlarda ise Hong Kong'da 1884 yılından bu yana Ağustos ayının en şiddetli yağışı kaydedilmiş, 2 Ağustos - 6 Ağustos tarihleri arasında 622.6 milimetre yağışın yaşandığı Guangzhou şehrinde ise 75 bin kişi tahliye edilirken, 7 kişi de hayatını kaybetmişti. - TAİPEİ

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Hong Kong, Ekonomi, taipei, Sağlık, Ulaşım, Tayvan, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Podul Tayfunu Tayvan ve Çin'i Vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
CHP’li Özgür Erdem İncesu’dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar CHP'li Özgür Erdem İncesu'dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar
“Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin“ diyen vatandaşın isyanı olay oldu "Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin" diyen vatandaşın isyanı olay oldu
Lampedusa açıklarında gemi faciası 20 kişi öldü, 20 kişi kayıp Lampedusa açıklarında gemi faciası! 20 kişi öldü, 20 kişi kayıp
Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal Ekipler hemen el koydu Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal! Ekipler hemen el koydu
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı 26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
Özlem Çerçioğlu krizi sonrası CHP’den Aydın’a çıkartma Çok sert sözler Özlem Çerçioğlu krizi sonrası CHP'den Aydın'a çıkartma! Çok sert sözler
Çerçioğlu’na “Hakkımı helal etmiyorum“ dediği isimden yanıt var Çerçioğlu'na "Hakkımı helal etmiyorum" dediği isimden yanıt var
Osmaniye’de 4.1 büyüklüğünde deprem Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Çinli Robot, 100 metreyi 16,33 saniyede koşarak rekor kırdı Çinli Robot, 100 metreyi 16,33 saniyede koşarak rekor kırdı

13:46
Özel’in gündemi sarsan iddiasına Adalet Bakanı Tunç’tan ilk yorum
Özel'in gündemi sarsan iddiasına Adalet Bakanı Tunç'tan ilk yorum
13:18
Özgür Özel’in iddiaları sonrası Mücahit Birinci’den jet açıklama
Özgür Özel'in iddiaları sonrası Mücahit Birinci'den jet açıklama
13:04
Savcılık, Özel’in iddialarına yönelik soruşturma başlattı
Savcılık, Özel'in iddialarına yönelik soruşturma başlattı
12:21
Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP’den istifa etti
Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
21:10
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’nde play-off turuna yükseldi
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi
20:50
Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
20:00
Erdoğan’ı hedef alan sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma
Erdoğan'ı hedef alan sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma
19:44
Özgür Özel’in Erdoğan’a yönelik sözlerine AK Parti’den sert tepki
Özgür Özel'in Erdoğan'a yönelik sözlerine AK Parti'den sert tepki
19:40
Eşinin cansız bedeniyle 1 hafta boyunca yaşadı
Eşinin cansız bedeniyle 1 hafta boyunca yaşadı
19:28
Trump’tan Alaska zirvesi öncesi Putin’e tehdit
Trump'tan Alaska zirvesi öncesi Putin'e tehdit
19:02
Yüksek İstişare Kurulu’nda toplantısı sonrası açıklama: Aileyi korumanın önemi ifade edildi
Yüksek İstişare Kurulu'nda toplantısı sonrası açıklama: Aileyi korumanın önemi ifade edildi
18:59
Özgür Özel’in Erdoğan’la ilgili sözlerine AK Parti’den sert tepki
Özgür Özel'in Erdoğan'la ilgili sözlerine AK Parti'den sert tepki
18:44
Murat Kurum açıkladı İşte Balıkesir depreminin bilançosu
Murat Kurum açıkladı! İşte Balıkesir depreminin bilançosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 14:27:21. #7.13#
SON DAKİKA: Podul Tayfunu Tayvan ve Çin'i Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.