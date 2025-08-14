Podul Tayfunu Tayvan ve Çin'i Vurdu

Tayvan'ı etkisi altına alan Podul Tayfunu, dün 1 kişinin kaybolmasına, 143 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Çin'in güney bölgelerinde de şiddetli yağışlar nedeniyle ulaşım aksarken, Hong Kong'da ise eğitime bir günlüğüne ara verildi.

Tayvan'da dün etkili olan Podul Tayfunu, birçok kişinin yaralanmasına neden olurken Çin ve Hong Kong'u da alarm durumuna geçirdi. Tayvan'da dün rüzgarın saatteki hızının 191 kilometreye ulaştığı fırtınada, 1 kişi kayboldu, 143 kişi yaralandı. Tayvan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, tayfun karaya çıkmadan önce 5 bin 500'den fazla kişinin tahliye edildiği, 252 iç hat ve 129 dış hat uçuşunun ise iptal edildiği belirtildi. Podul Tayfunu, Tayvan'ın ardından yerel saat ile 00.30 sıralarında Çin'in güneyine ulaşarak, beraberinde getirdiği şiddetli yağışlar ile Çin ve Hong Kong'da da eğitim ile ulaşımı olumsuz etkiledi. Hong Kong'da yetkililerin en üst düzey fırtına uyarılarında bulunmasının ardından, ülke genelinde mahkeme duruşmaları ertelenirken, poliklinikler yerel saat ile 14.00'a kadar kapatıldı. Ülkede eğitime bir günlüğüne ara verildi.

Çin'de uçuşlar iptal edildi, otoyol ulaşıma kapatıldı

Çin'in güneyinde de etkili olan tayfun, ülkenin Guangdong, Hunan ve Jiangxi bölgelerine bir saat içinde 70 milimetreden fazla yağış bırakırken, söz konusu bölgelerde sabah uçuşlarının yüzde 20'sinin de iptal edilmesine neden oldu. Ayrıca, önemli bir tekstil merkezi olan Quanzhou şehrine gerçekleştirilen uçuşların da 3'te 1'inden fazlası ertelendi. Guangdong bölgesindeki Meizhou şehrindeki yetkililer ise şiddetli yağış nedeniyle bölgedeki bütün otoyolların ulaşıma kapatıldığındı açıkladı. Ayrıca, Zhejiang bölgesinde bulunan Shenzen ile Hangzhou kentlerini birbirine bağlayan yaklaşık bin 200 kilometrelik hızlı tren hattında da seferler geçici olarak durduruldu.

Çin'de afet yardımları 5,8 milyar yuan değerine ulaştı

Çin hükümeti tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzey ve güney bölgelerinde etkili olan rekor yağışlarla mücadele kapsamında ilave kaynak sağlandığı belirtildi. Açıklamada, ülkedeki afet yardımı çalışmaları için 430 milyon yuan değerinde bir bütçe hazırlandığını belirtildi. Son sayılarla birlikte Nisan ayından bu yana hazırlanan afet yardımı bütçesi 5,8 milyar yuan değerine ulaştı.

Tayfun, tropik fırtına seviyesine geriledi

Tayvan üzerinden Çin'e ulaştıktan sonra yavaşlayarak tayfun tropik fırtına seviyesine gerileyerek, saatte 30 ila 35 kilometre hızla ülkenin kuzeybatısına ilerlemeye devam ediyor. Uzmanlar, olumsuz hava şartlarının ekonomi devi ülke için giderek daha büyük bir tehdit oluşturduğu konusunda da uyarıda bulundu.

75 bin kişi tahliye edilmişti

Çin'in güneyinde geçtiğimiz hafta yaşanan yağışlarda ise Hong Kong'da 1884 yılından bu yana Ağustos ayının en şiddetli yağışı kaydedilmiş, 2 Ağustos - 6 Ağustos tarihleri arasında 622.6 milimetre yağışın yaşandığı Guangzhou şehrinde ise 75 bin kişi tahliye edilirken, 7 kişi de hayatını kaybetmişti. - TAİPEİ