Polis Başmüfettişi Sula ile eski TEM Daire Başkanı Aslan'dan polislerle söyleşi - Son Dakika
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Polis Başmüfettişi Sula ile eski TEM Daire Başkanı Aslan'dan polislerle söyleşi

20.10.2022 10:23
Polis Başmüfettişi Sula ile eski TEM Daire Başkanı Aslan'dan polislerle söyleşi

Polis Başmüfettişi ve 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula ile eski TEM Daire Başkanı Gazi Turgut Aslan, Gaziantep'te düzenlenen söyleşi programında kentte görev yapan polislerle bir araya geldi.

Polis Başmüfettişi ve 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula ile eski TEM Daire Başkanı Gazi Turgut Aslan, Gaziantep'te düzenlenen söyleşi programında kentte görev yapan polislerle bir araya geldi.

Polis Başmüfettişi ve 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula ile eski TEM Daire Başkanı Gazi Turgut Aslan, Gaziantep'te görev yapan polislerle bir araya geldi. Şehitkamil Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki söyleşi programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda sahneye çıkan ve sanatçı kimliğiyle de bilinen Polis Başmüfettişi Ahmet Sula, salonu dolduran polislere türkü söyledi. Sula, daha sonrasında ise polislerle bir süre sohbet ederek meslekteki deneyimlerini aktardı.

Programa, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, kentte görev yapan polisler, şehit yakınları ve gaziler katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Polis Başmüfettişi Sula ile eski TEM Daire Başkanı Aslan'dan polislerle söyleşi - Son Dakika

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