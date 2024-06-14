Polis cinayeti bıraktı, basınla uğraştı - Son Dakika
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Yerel

Polis cinayeti bıraktı, basınla uğraştı

Eskişehir'de yaşanan bir cinayet olayını görüntülemek isteyen basın mensuplarına polis ekipleri engel oldu. Basın mensupları daha sonra vatandaşların bulunduğu alana geçerek olayı izlemeye devam etti. Polis ekiplerinin tavırları ve vatandaşların olayı film izler gibi izlemesi dikkat çekti.

14.06.2024 00:42
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Polis cinayeti bıraktı, basınla uğraştı

Basın mensupları uzaklaştırıldı, vatandaşların aynı alanda sandalye koyarak olayı film izler gibi izlemesi dikkat çekti

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de babanın kızını ve torununu öldürme olayını görüntülemek isteyen basın mensuplarına polis ekipleri engel oldu.

Eskişehir'de sabah saatlerinde yaşanan cinayet olayını görüntülemek için olay yerine gelen basın mensupları polis ekipleri tarafından engellendi. Polis ekiplerinin çekmiş olduğu şerit arkasından görüntülerini alan basın mensupları daha sonra vatandaşlarında bulunduğu alana geçti. Burada görüntü almaya başlayan kameramanlara güneş gözlükleri ile gelen sivil polisler bağırmaya başladı. Kendilerine bağırılmasına şaşıran basın mensupları duruma tepki gösterdi. Ardından bulunan alandan basın mensupları uzaklaştırılırken, vatandaşların aynı alanda sandalye koyarak olayı film izler gibi izlemesi dikkat çekti. Vatandaşları uzaklaşmadığı bir alandan basın mensuplarını çıkarak polis ekiplerinin tavırları ise şaşırttı.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

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