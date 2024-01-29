Polis ekipleri 6 günde 49 şüpheliyi yakaladı

SAKARYA - Sakarya'da polis ekiplerince 6 günde gerçekleştirilen suç ve suçlularla mücadele operasyonlarında 49 şüpheli yakalandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, son 6 günde yapılan kontrol ve denetimlerde 22 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, 24 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız tüfek, 2 kurusıkı tabanca ile çalıntı olduğu tespit edilen toplam 4 motosiklet, bisiklet ve otomobil ele geçirildi. Ayrıca denetimlerde en az 5 yıl en çok 13 yıl hapis cezası bulunan 49 şüpheli yakalandı.