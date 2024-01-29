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Polis ekipleri 6 günde 49 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika
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Polis ekipleri 6 günde 49 şüpheliyi yakaladı

Sakarya'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen suç ve suçlularla mücadele operasyonlarında 6 günde 49 şüpheli yakalandı. Kontrol ve denetimlerde çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yanı sıra çalıntı araçlar ve silahlar da ele geçirildi.

Polis ekipleri 6 günde 49 şüpheliyi yakaladı
29.01.2024 - 23:16,  Güncelleme: 23:19
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Polis ekipleri 6 günde 49 şüpheliyi yakaladı

SAKARYA - Sakarya'da polis ekiplerince 6 günde gerçekleştirilen suç ve suçlularla mücadele operasyonlarında 49 şüpheli yakalandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, son 6 günde yapılan kontrol ve denetimlerde 22 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, 24 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız tüfek, 2 kurusıkı tabanca ile çalıntı olduğu tespit edilen toplam 4 motosiklet, bisiklet ve otomobil ele geçirildi. Ayrıca denetimlerde en az 5 yıl en çok 13 yıl hapis cezası bulunan 49 şüpheli yakalandı.

Kaynak: İHA
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