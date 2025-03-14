Polis Kovalamacasında 4 Tabanca Ele Geçirildi

Polisi görünce tarlaya attığı çuvaldan 4 tabanca çıktı

İZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde polisi görünce elindeki çuvalı tarlaya atan ve kaçan şüpheli, kısa kovalamacanın ardından yakalandı. Çuvalın içerisinde 4 ruhsatsız tabanca, 5 tabanca şarjörü ve 72 adet tabanca fişeği olduğu belirlenirken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, 12 Şubat günü saat 16.00 sıralarında Yedieylül Mahallesi 5610 Sokakta, elinde çuval bulunan bir şahsa yaklaştı. Şüphelinin elindeki çuvalı tarlaya atarak kaçması üzerine kovalamaca yaşandı. Kısa sürede yakalanan T.A. adlı şüphelinin, tarlaya attığı çuval içerisinde ise 4 ruhsatsız tabanca, 5 tabanca şarjörü ve 72 adet tabanca fişeği olduğu görüldü.

Gözaltına alınan T.A., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.