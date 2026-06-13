Polis, LGS'de Geç Kalan Öğrencilere Yardım Etti - Son Dakika
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Polis, LGS'de Geç Kalan Öğrencilere Yardım Etti

13.06.2026 10:38
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Gaziantep'te LGS sınavına geç kalan ve kimliğini unutan öğrencilere polis ekipleri yardım etti.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına geç kalan ve sınav giriş belgesini unutan öğrencilerin yardımına polis ekipleri yetişti. Nizip ilçesinde görev yapan polisler, sınava geç kalan bir öğrenciyi son anda okula ulaştırırken, giriş belgesini evde unutan bir başka öğrenciyi de evine götürerek belgesini aldıktan sonra yeniden sınav merkezine yetiştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için Gaziantep'te binlerce öğrenci sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine akın etti.

Öğrenciler sınav salonlarında ter dökerken, veliler ise okul bahçeleri ve çevresinde heyecanla bekleyişini sürdürdü.

<a class='keyword-sd' href='/polis/' title='Polis'>Polis</a>, LGS'de Geç Kalan Öğrencilere Yardım Etti

ÖĞRENCİLERİN YARDIMINA POLİS KOŞTU

Kent genelindeki sınav merkezlerinde yoğunluk sabah saatlerinden itibaren yaşandı. Kimlik ve sınav giriş belgeleriyle okullara gelen öğrenciler, görevliler tarafından yapılan kontrollerin ardından sınav salonlarına alındı.

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Nizip ilçesinde ise sınava geç kalan ve giriş belgesini unutan öğrencilerin yardımına polis ekipleri yetişti.

Polis ekipleri, sınava geç kalan bir öğrenciyi son anda yetiştirirken, giriş belgesini evde unutan başka bir öğrenciyi de evine götürerek belgesini aldıktan sonra yeniden okula ulaştırdı. Böylece her iki öğrenci de sınava zamanında girmeyi başardı.

Polis, LGS'de Geç Kalan Öğrencilere Yardım Etti
Kaynak: İHA

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