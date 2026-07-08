Polis Memuru Cem Akın Kanserden Vefat Etti - Son Dakika
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Polis Memuru Cem Akın Kanserden Vefat Etti

Polis Memuru Cem Akın Kanserden Vefat Etti
08.07.2026 10:58
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Afyonkarahisar'da 51 yaşındaki polis memuru Cem Akın, kanserle mücadelesini kaybetti.

Afyonkarahisar'da 51 yaşındaki polis memuru, 2 yıldır tedavi gördüğü kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Cem Akın (51), doğa fotoğrafçılığı alanında kazandığı ödüllerle hafızalarda yer edinirken ölümüyle emniyet teşkilatı ve basın camiasını yasa boğdu. Yaklaşık 2 yıldan bu yana bağırsak kanseri ile mücadele eden Akın, bu sabaha karşı vefat etti. Akın için öğle saatlerinde cenaze töreni düzenleneceği, ardından memleketi Sivrihisar ilçesinde toprağa verileceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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