Polis memuru görevli olduğu için kurtuldu tüm ailesini kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Polis memuru görevli olduğu için kurtuldu tüm ailesini kaybetti

11.02.2023 08:53

- Polis memuru görevli olduğu için kurtuldu tüm ailesini kaybetti Adana'da depremde hayatını kaybeden 32 yaşındaki Emine Akça, iki oğluyla birlikte yan yana toprağa verildi.

- Polis memuru görevli olduğu için kurtuldu tüm ailesini kaybetti

ADANA - Adana'da depremde hayatını kaybeden 32 yaşındaki Emine Akça, iki oğluyla birlikte yan yana toprağa verildi. Ankara'da eğitimde olduğu için depremden şans eseri kurtulan polis memuru İbrahim Akça, hayat arkadaşı ve çocuklarını elleriyle toprağa verdi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetindeki ilk depremde; Adana'nın merkez ilçesi Çukurova'ya bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde yer alan İhsan Bayram Sitesi'nde de yıkım yaşandı. Yıkılan blokta yürütülen arama-kurtarma çalışmaları kapsamında önce Emine Akça'nın, sonra da oğulları Mehmet ve Metehan'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Acı haber, yürekleri yaktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde görevli olan İbrahim Akça (33), 'komiserlik sınavı'nı kazandığı ve yaklaşık 2 aydan bu yana Ankara'da eğitimde olduğu için depremden şans eseri kurtuldu.

Eşi ve çocuklarının öldüğü haberiyle yıkılan Akça, kente gelerek önce cenazeleri teşhis etti; sonrasında hayat arkadaşı ve çocuklarını Buruk Mezarlığı'nda toprağa verdi.

İbrahim Akça, cenaze boyunca metanetini korumaya çalışırken, Metehan ve ağabeyi Mehmet, anneleri Emine Akça ile birlikte yan yana toprağa verildi. Hayat arkadaşı ve oğullarının mezarındaki toprağı tek tek okşayıp, onlar için dua edip veda eden İbrahim Akça, sonrasında taziyeleri kabul etti. Emine Akça'nın ailesi ve yakınları da genç kadının mezarı başında gözyaşı döküp ağıtlar yakarken, ortaya çıkan fotoğraf karesi de yürekleri dağladı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Depremden şans eseri kurtulan polis memuru, iki çocuğunu ve eşini elleriyle toprağa verdi Depremden şans eseri kurtulan polis memuru, iki çocuğunu ve eşini elleriyle toprağa verdi Depremde yaralanan 6 kişi Adana'dan Ankara'ya ambulans uçaklarla getirildi Depremde yaralanan 6 kişi Adana'dan Ankara'ya ambulans uçaklarla getirildi

Emine Akça, Ankara, Adana, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Polis memuru görevli olduğu için kurtuldu tüm ailesini kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:41 Depremden şans eseri kurtulan polis memuru, iki çocuğunu ve eşini elleriyle toprağa verdi
07:52 13 yaşındaki Aya, enkazdan kurtarılacağı sırada yaşamını yitirdi
09:08 Hataysporlu kadın futbolcu Okyere, depremde yaşadığı travmayı atlatamıyor: 4 gündür uyumuyorum
08:56 Oyuncu Orhan Aydın'ın enkaz altında kalan kızı yaşamını yitirdi
08:36 Son Dakika! Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 665'e yükseldi
08:28 Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncusu Emel Atıcı ve kızı depremde hayatını kaybetti
08:19 Son Dakika! Deniz Baykal hayatını kaybetti
08:14 Depremin vurduğu Gaziantep FK, Süper Lig'den çekiliyor
08:03 Arnavutluk, Türkiye'deki depremler nedeniyle bir günlük ulusal yas ilan etti
23:15 7.7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Pazarcık'ta arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2023 09:44:31. #1.12#
SON DAKİKA: Polis memuru görevli olduğu için kurtuldu tüm ailesini kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement