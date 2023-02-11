- Polis memuru görevli olduğu için kurtuldu tüm ailesini kaybetti

ADANA - Adana'da depremde hayatını kaybeden 32 yaşındaki Emine Akça, iki oğluyla birlikte yan yana toprağa verildi. Ankara'da eğitimde olduğu için depremden şans eseri kurtulan polis memuru İbrahim Akça, hayat arkadaşı ve çocuklarını elleriyle toprağa verdi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetindeki ilk depremde; Adana'nın merkez ilçesi Çukurova'ya bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde yer alan İhsan Bayram Sitesi'nde de yıkım yaşandı. Yıkılan blokta yürütülen arama-kurtarma çalışmaları kapsamında önce Emine Akça'nın, sonra da oğulları Mehmet ve Metehan'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Acı haber, yürekleri yaktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde görevli olan İbrahim Akça (33), 'komiserlik sınavı'nı kazandığı ve yaklaşık 2 aydan bu yana Ankara'da eğitimde olduğu için depremden şans eseri kurtuldu.

Eşi ve çocuklarının öldüğü haberiyle yıkılan Akça, kente gelerek önce cenazeleri teşhis etti; sonrasında hayat arkadaşı ve çocuklarını Buruk Mezarlığı'nda toprağa verdi.

İbrahim Akça, cenaze boyunca metanetini korumaya çalışırken, Metehan ve ağabeyi Mehmet, anneleri Emine Akça ile birlikte yan yana toprağa verildi. Hayat arkadaşı ve oğullarının mezarındaki toprağı tek tek okşayıp, onlar için dua edip veda eden İbrahim Akça, sonrasında taziyeleri kabul etti. Emine Akça'nın ailesi ve yakınları da genç kadının mezarı başında gözyaşı döküp ağıtlar yakarken, ortaya çıkan fotoğraf karesi de yürekleri dağladı.