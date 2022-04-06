Polis sevdalısı Muhammed'e sürpriz ziyaret - Son Dakika
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Polis sevdalısı Muhammed'e sürpriz ziyaret

06.04.2022 21:04
Polis sevdalısı Muhammed'e sürpriz ziyaret

Malatya'da yaşayan kas hastası 10 yaşındaki Muhammed'e polis ekipleri sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Malatya'da yaşayan kas hastası 10 yaşındaki Muhammed'e polis ekipleri sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Polise olan ilgi sevgisinin aile tarafından İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerine iletilmesinin ardından harekete geçen Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri kas hastası 10 yaşındaki Muhammed Emin Kızrak'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Polislerin evinde ziyaret ettiği Muhammed çok sevdiği polisleri karşısında görünce büyük mutluluk yaşarken, küçük Muhammed'in ailesi sürpriz ziyaret için polis ekiplerine teşekkür etti. - MALATYA

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Toplum Destekli Polislik, Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Polis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Polis sevdalısı Muhammed'e sürpriz ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polis sevdalısı Muhammed'e sürpriz ziyaret - Son Dakika
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